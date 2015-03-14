ضبط طن ونصف "قمر الدين" منتهى الصلاحية داخل مصنع فى إمبابة

ألقت مباحث التموين بالجيزة القبض على مدير مصنع، لاتهامه بإنتاج قمر الدين منتهى الصلاحية وتوزيعه على المحلات قبل قدوم شهر رمضان.

كانت وردت معلومات لضباط إدارة شرطة التموين بالجيزة تفيد بقيام "يحيى.ع" المدير المسئول بمصنع غير مرخص لإنتاج وتصنيع لفائف قمر الدين بإمبابة، حيث يقوم بتصنيع كميات كبيرة من قمر الدين المنتهى الصلاحية وغير الصالح للاستهلاك الآدمى، لتوزيعه على التجار قبل حلول شهر رمضان.

شنت حملة تموينية استهدفت المصنع أسفرت عن ضبط طن ونصف من لفائف قمر الدين غير الصالحة للاستهلاك الآدمى وأخطرت النيابة للتحقيق.