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حبس المتهم بتمرير المكالمات الدولية بطريقة غير مشروعة فى المعادى

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حبس المتهم بتمرير المكالمات الدولية بطريقة غير مشروعة فى المعادى حبس المتهم بتمرير المكالمات الدولية بطريقة غير مشروعة فى المعادى
أمرت نيابة المعادى بحبس شاب 4 أيام على ذمة التحقيق، لاتهامه بتمرير المكالمات الدولية من وإلى جمهورية العربية بطريقة غير مشروعة عن طريق استخدام أجهزة عالية التقنية.

كانت شرطة الاتصالات تلقت بلاغا تلقى رجال إدارة شرطة الاتصالات أكدتها التحريات السرية، مفادها قيــام "محمد.ع" 29 سنة باستخدام عدد من الأجهزة ذات التقنية العالية والتعاقد على خط تليفونى أرضى وتركيبه فى الشقة المقيم بها لاستخدامها فى تمــرير المكالمات الدولية من وإلى جمهورية مصر العربية بطريقة غير شرعية "وارد – صادر".

وعلى الفور تم إيفاد مأمورية من ضباط مباحث الإدارة بالتنسيق مع مديرية أمن القاهرة، وقطاع مصلحة الأمن العام بمشاركة مفتشى الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات إلى مقر الشقة، وتم ضبط نظام لتمرير المكالمات الدولية (وارد) كامل التجهيز والتشغيل وعدد من الأجهزة المستخدمة.

كما نسب للمتهم مخالفة القانون رقم 10 لسنة 2003 والخاص بإقامة نظام لتمرير المكالمات الدولية بطريقة غير شرعية، مما يضر بالأمن القومى واقتصاديات الشركة المصرية للاتصالات وحيازة أجهزة بدون ترخيص من الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات وممارسة نشاط بدون ترخيص، وتحقيق أرباح من تلك الممارسة والتهرب من الضرائب، وتحرر المحضر رقم 4 أحوال قسم شرطة تليفونات جنوب القاهرة.

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مصر 365

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