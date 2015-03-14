عرض سكرتيرة حى شرق القاهرة المتهمة بالرشوة على خبير أصوات

أمرت نيابة أول مدينة نصر برئاسة أحمد شورب، بعرض سكرتيرة حى شرق القاهرة المتهمة بالحصول على رشوة على الخبير الصوتى بالإذاعة والتليفزيون، لبيان تطابق صوتها مع التسجيلات التى تمت لها أثناء تفاوضها على تقاضى 5 آلاف جنيه من صاحب كشك.

بدأت الواقعة بتلقى شرطة المرافق بمدينة نصر بلاغا من صاحب كشك قال فيه، إن لديه ترخيصاً "مدرج فاكهة"أمام الحديقة الدولية، وأنه قام ببناء الكشك بدلا من "مدرج الفاكهة" ما أدى لقيام الحى بإزالته.

وأضاف الشاكى فى البلاغ، أنه يمتلك كشكاً آخر أمام النادى الأهلى بمدينة نصر، وأن سكرتيرة عام الحى طلبت منه رشوة 5 آلاف جنيه مقابل التغاضى عن إعادة إقامة الكشك وحصلت منه على ألف جنيه داخل مكتبه بالحى.

باستئذان النيابة العامة والاستعانة بإدارة المساعدات الفنية بوزارة الداخلية، تم تسجيل كلام المتهمة وهى تقول "هاعدى عليك وأنا ماشية وأخذ خرطوشة سجاير للبيه" وعند الكشك أمام النادى الأهلى قالت له"فين الخرطوشة" . الخمسة آلاف جنيه معاك دلوقتى؟ فقال لها: معى 4 والألف الأولى دفعتها فى المكتبة..أجيبهم ولا أخليهم.. فردت عليه:هاتهم زى بعضه" وعليه أمرت النيابة بحبس المتهمة على ذمة التحقيق.