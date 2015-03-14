أخبار عاجلة

8 الصبح - من داخل الإدارة العامة للمرور .. تعرف على الأحوال المرورية على معظم المحاور الرئيسية -
جامعة السويس: منى البرنس حصلت على «دورات رقص» بالخارج على نفقة الدولة -
بالصور.. وزير الإسكان يفتتح عددا من المشاريع الخدمية بسوهاج اليوم -
تعرف على حالة الطقس ودرجات الحرارة -
الإبراشي لمقيم دعوى إسقاط حكم مصرية الجزيرتين: «أنت سعودي أكثر منهم» -
أسامة كمال: «اللي متغطي بأمريكا عريان».. وابن عمك الفتوة مش هيحميك مرتين -
أستاذة جامعة السويس: منتقدو رقصي وارتدائي المايوه «متأثرين بالفكر الوهابي» -
فيديو| بسبب المصري.. «المسابقات» نخاطب الزمالك لتقديم مباراة المقاصة -
بالفيديو.. خالد قمر يكشف «ألاعيب» شوقي السعيد الغريبة ضد المنافسين -
8 الصبح - تعرف على الحالة الجوية اليوم ومعدلات درجات الحرارة .. ونصيحة اليوم عن فوائد البطاطس -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

شرطة النقل:تسيير القطارات على خط واحد لحين إصلاح أثار الانفجار بالبدرشين

Google+ Print
شرطة النقل:تسيير القطارات على خط واحد لحين إصلاح أثار الانفجار بالبدرشين شرطة النقل:تسيير القطارات على خط واحد لحين إصلاح أثار الانفجار بالبدرشين
أكد مصدر أمنى بشرطة النقل والمواصلات إيقاف حركة سير القطارات احترازيا بالخطين (القاهرة / أسوان) بعد انفجار عبوة على شريط السكة الحديد بين محطتى مزغونة والمرازيق - دائرة مركز شرطة البدرشين فى الجيزة، ثم قام المختصون بتشغيل الخط الطالع (القاهرة / أسوان) مفرد فى الاتجاهين لتسيير حركة القطارات لحين الانتهاء من الإصلاح.

وأوضح المصدر: انتقل خبراء المفرقعات وتبين لهم حدوث انفجار بشريط السكة الحديد بالخط النازل الطوالى (أسوان / القاهرة) أمام قرية نزلة الشوبك قبلى مزلقان الشوبك بدائرة مركز شرطة البدرشين.

وأشار المصدر إلى أنه نتج عن الانفجار اعوجاج بقضيب السكة الحديد بطول حوالى 3 أمتار، وحفره أسفله بعمق حوالى 30 سم وتهشم 2 فلنكة أسمنتية وتطاير 2 قاعدة قضيب سكة الحديد .. دون إصابات كما لم يتم العثور على أى أثار للعبوة محل الانفجار، وتحرر بالواقعة المحضر رقم 5/311 أحوال قسم شرطة محطة سكك حديد الجيزة ، وإرساله لمركز شرطة البدرشين لقيده وعرضه على النيابة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365