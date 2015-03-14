شرطة النقل:تسيير القطارات على خط واحد لحين إصلاح أثار الانفجار بالبدرشين

أكد مصدر أمنى بشرطة النقل والمواصلات إيقاف حركة سير القطارات احترازيا بالخطين (القاهرة / أسوان) بعد انفجار عبوة على شريط السكة الحديد بين محطتى مزغونة والمرازيق - دائرة مركز شرطة البدرشين فى الجيزة، ثم قام المختصون بتشغيل الخط الطالع (القاهرة / أسوان) مفرد فى الاتجاهين لتسيير حركة القطارات لحين الانتهاء من الإصلاح.

وأوضح المصدر: انتقل خبراء المفرقعات وتبين لهم حدوث انفجار بشريط السكة الحديد بالخط النازل الطوالى (أسوان / القاهرة) أمام قرية نزلة الشوبك قبلى مزلقان الشوبك بدائرة مركز شرطة البدرشين.

وأشار المصدر إلى أنه نتج عن الانفجار اعوجاج بقضيب السكة الحديد بطول حوالى 3 أمتار، وحفره أسفله بعمق حوالى 30 سم وتهشم 2 فلنكة أسمنتية وتطاير 2 قاعدة قضيب سكة الحديد .. دون إصابات كما لم يتم العثور على أى أثار للعبوة محل الانفجار، وتحرر بالواقعة المحضر رقم 5/311 أحوال قسم شرطة محطة سكك حديد الجيزة ، وإرساله لمركز شرطة البدرشين لقيده وعرضه على النيابة.