موجز الصحافة العالمية: دعم الخليج الاقتصادى رسالة طمأنة للمستثمرين

تناولت الصحف العالمية الصادرة اليوم، السبت، المؤتمر الاقتصادى المقام فى شرم الشيخ، حيث اهتمت صحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية بتسليط الضوء على فعاليات المؤتمر ودعم دول الخليج لمصر تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى، وقالت فى تقرير لها إن "الدعم الاقتصادى والسياسى هدفه إرسال مؤشرات مطمئنة للمستثمرين الذين يفكرون فى احتمالية العودة للسوق المصرى بعد أربعة أعوام اضطراب تلت ثورة 2011".

وعلقت صحيفة وول ستريت جورنال على كلمة ولى العهد السعودى الأمير مقرن بن عبد العزيز، حيث بدا مهاجمًا لإدارة أوباما، حيث اتهم بعض الحكومات الأجنبية بأنها تحكم على القاهرة وحربها ضد المتطرفين بمنظور مختلف عن حملتهم الخاصة، قائلا: "إننا نؤكد وقوفنا وراء الشعب والحكومة المصرية وندعو المجتمع الدولى بعدم اتباع المعايير المزدوجة"، ويأتى ذلك خلال مسيرة الإصلاح الاقتصادى، حيث يحتشد كبار المستثمرين الدوليين ومسئولو دول العالم فى شرم الشيخ حاليا فى إطار مؤتمر دعم وتنمية الاقتصادى المصرى.

ووصفت وكالة الأسوشيتدبرس مشروع العاصمة الجديدة، بالطموح مشيرة إلى أنه الأحدث فى المشروعات الضخمة، التى تخطط لها حكومة الرئيس المنتخب عبد الفتاح السيسى.

بينما قال أحمد هيكل، رئيس مجلس إدارة والعضو المؤسس لشركة القلعة القابضة، إن الحكومة المصرية أمامها مهمة صعبة فى تحقيق التوازن بين الرفاهية الاجتماعية لشعبها جنبا إلى جنب مع خططها لإدارة الثروات الاقتصادية.

واهتمت صحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية بتسليط الضوء على فعاليات المؤتمر وقالت فى تقرير لها إن "الدعم الاقتصادى والسياسى هدفه إرسال مؤشرات مطمئنة للمستثمرين الذين يفكرون فى احتمالية العودة للسوق المصرى بعد أربعة أعوام اضطراب تلت ثورة 2011".

وفى الشأن الإسرائيلى، زعمت وسائل إعلام وصحف إسرائيل الصادرة اليوم احتمال تعرض الحدود الجنوبية الإسرائيلية لهجمات إرهابية من جانب التنظيمات المنتشرة فى سيناء، وعلى رأسها تنظيم "أنصار بيت المقدس" الإرهابى، وذلك على الرغم من أن هذا التنظيم لم يقم بأى عملية مسلحة واحدة ضد أى جندى إسرائيلى منذ فترة طويلة وأنه يوجه عملياته ضد قوات الأمن المصرية.

وفى الشأن الإسبانى، سلطت صحيفة الباييس الإسبانية الضوء على المؤتمر الاقتصادى المصرى المنعقد فى شرم الشيخ، وقالت إن "استثمارات دول الخليج لمصر فى المؤتمر الاقتصادى تعكس دعم الخليج للرئيس عبد الفتاح السيسى نفسه، ما يعتبر ولادة وحياة جديدة للسيسى بعد فوزه فى الانتخابات الرئاسية".

سلطت صحيفة إيه بى سى الإسبانية الضوء على المؤتمر الاقتصادى المنعقد فى شرم الشيخ، قائلة "إن المؤتمر الاقتصادى فى مصر حقق نجاحًا بشكل مبدئى بعد كلمات ممثلى الدول، ودعمهم للاقتصاد المصرى، مشيرة إلى كلمة وزير الصناعة والطاقة والسياحة الإسبانى خوسيه مانويل سوريا، بأن "إسبانيا ترغب فى أن تكون وتبقى فى مصر"، فى إشارة منه إلى العديد من الشركات الإسبانية التى لديها مشاريع فى البلاد.

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>الأسوشيتدبرس: العاصمة الجديدة مشروع "طموح" ضخم

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>صحيفة إسبانية: حكومة السيسى نجحت فى جذب الاستثمارات الأجنبية

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