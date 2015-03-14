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المجلس الأعلى للصحافة: تطبيق زيادة أسعار بيع الصحف بداية من الغد

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المجلس الأعلى للصحافة: تطبيق زيادة أسعار بيع الصحف بداية من الغد المجلس الأعلى للصحافة: تطبيق زيادة أسعار بيع الصحف بداية من الغد
قال الكاتب الصحفى صلاح عيسى، الأمين العام للمجلس الأعلى للصحافة، إنه سيتم تطبيق زيادة رسم بيع الصحف بداية من غد الأحد.

وأضاف عيسى فى تصريحاتٍ لـ"اليوم السابع"، أن تلك الزيادة جاءت عقب ارتفاع الورق، ومستلزمات الطباعة، بعد ارتفاع أسعار الدولار.

وأشار عيسى، إلى أن هيئة مكتب المجلس الأعلى للصحافة، قد أقرت زيادة رسم بيع الصحف، وأن أسعار بيع الصحف اليومية، وهى الأهرام، والأخبار، وأخبار اليوم، والجمهورية، ستُرْفَع لـ200 قرش، وأسعار الأعداد الأسبوعية، والصحف اليومية الناطقة باللغات الأجنبية، ستبقى كما هى بسعرها القديم.

وذكر عيسى، أن صُحُف الأهرام المسائى، والمسائية، والمساء، سيُرْفَع سعرها إلى 140 قرشًا، لافتا إلى أن المسئولين عن الصحف القومية، اتفقوا مع القائمين على الصحف الخاصة، على بدء زيادة الأسعار فى وقتٍ واحد.

أسعار بيع الصحف عقب إقرار المجلس الأعلى للصحافة زيادتها

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