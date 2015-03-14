اتفاقية تعاون ثلاثى بين مصر والإمارات وفرنسا على هامش المؤتمر الاقتصادى

وقعت الدكتورة نجلاء الأهوانى، وزيرة التعاون الدولى، مذكرة تفاهم للتعاون الاقتصادى الثلاثى بين مصر والإمارات وفرنسا، بحضور سلطان الجابر وزير الدولة الإماراتى، وذلك فى إطار التعاون المشترك بين الدول الثلاثة.

وقالت نجلاء الأهوانى إن هذه الاتفاقية الثلاثية كلفها بها الرئيس عبد الفتاح السيسى، موضحة أنه سيتم توقيع اتفاقية مماثلة بين مصر والإمارات وكوريا خلال الفترة القادمة.

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