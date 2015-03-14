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"CNN": العاصمة الجديدة لمصر أحد أكثر برامج البنية التحتية طموحا فى العالم

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"CNN": العاصمة الجديدة لمصر أحد أكثر برامج البنية التحتية طموحا فى العالم "CNN": العاصمة الجديدة لمصر أحد أكثر برامج البنية التحتية طموحا فى العالم
أشادت سى.إن.إن، بمشروع العاصمة المصرية الجديدة، مشيرة إلى أن الخطوة أشبه بخطوة إنشاء واشنطن العاصمة، وقالت إن التى ضاقعت ذرعا من التلوث والازحام المرورى والسكانى مع ارتفاع الإيجارات، تستعد بمساعدة الإمارات لبناء مدينة تكون واحدة من أكثر برامج البنية التحتية طموحا فى العالم.

وأضافت أن المدينة الجديدة ستكون بحجم مدينة دينفر الأمريكية، وربما تصبح سكنا لحوالى 7 مليون مواطن، بحسب ما أعلنت والمطورين العقاريين، مشيرة إلى أن القاهرة بينما تمتلئ بالتاريخ والسحر النابض للحياة، فإنها تضم أكثر من 18 مليون نسمة حيث العيش والتحرك داخلها يمثل دربا من الجنون والإحباط- بحسب سى.إن.إن.

وأضافت سى أن أن، أن فكرة العاصمة الجديدة تهدف لتخفيف الازدحام فى القاهرة، والتى من المتوقع أن يتضاعف عدد سكانها فى العقود المقبلة.

وتشير أن الطموحات كبيرة، فبالإضافة إلى بناء مبانى حكومية ودبلوماسية جديدة، فإن الحكومة تخطط لإنشاء مطار دولى أكبر من مطار هيثرو، فى العاصمة الجديدة، ومنشآت طاقة شمسية و40 ألف غرفة فندقية وقرابة 2000 مدرسة و18 مستشفى، على مساحة 6 آلاف ميل من الطرق الجديدة فى هذه العاصمة.

لكن إذا كان الحلم كبير فإن التكلفة ستكون أكبر، تقول شبكة التليفزيون الأمريكية على موقعها الإلكترونى. وتقدر تكلفة المرحلة الأولى من العاصمة 45 مليار دولار، بحسب وزير الإسكان مصطفى مدبولى.

ومصر ليست الدولة الأولى التى تخطط لنقل عاصمتها من المدن الكبرى إلى أخرى بعيدة أكثر مساحات خضراء.


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مصر 365

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