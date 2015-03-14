الرئيس السودانى يعود لبلاده بعد مشاركته فى مؤتمر شرم الشيخ

عاد إلى العاصمة السودانية (الخرطوم)، اليوم السبت الرئيس السودانى عمر البشير، عقب زيارته لمصر التى استغرقت يومين، شارك خلالها فى مؤتمر دعم وتنمية الاقتصاد المصرى.." مصر المستقبل"، تلبية لدعوة من الرئيس عبد الفتاح السيسى.

وعقدت على هامش فعاليات مؤتمر دعم وتنمية الاقتصاد المصرى بشرم الشيخ، قمة بين الرئيسين عبد الفتاح السيسى، وعمر البشير، تناولت سبل تطوير المشاريع الاقتصادية والاستثمارية بين البلدين فى مجالات الأمن الغذائى، وكيفية الاستفادة من المعابر التى تربط بين البلدين ودورها فى تطوير اقتصاديات شعب وادى النيل.

وكان الرئيس السودانى، قد ألقى كلمة بلاده-خلال الجلسة الافتتاحية للمؤتمر-، والتى أكد خلالها على أن "قوة مصر من قوة السودان"، معربا عن تقدير السودان لمكانة مصر وريادتها العالمية، ولجهود الرئيس عبد الفتاح السيسى، لتحقيق أمنيات الشعب المصرى، مبينا أن السودان ظل ينادى منذ سنوات بعيدة من أجل ضرورة التكامل فى مجال الغذاء بالوطن العربى.

وطالب البشير، بإزالة القيود الإدارية والجمركية التى تقيد التجارة مع مصر، من أجل زياد حجم التعاون بين البلدين ودول الإقليم، ودعا لأن يكون السودان ومصر نواة لمشروع ثنائى يتطور إلى مشروعات عملاقة لإنتاج الحبوب والغذاء واللحوم والصناعات المرتبطة بها، واعتبر تلك الخطوة هدية من السودان لشعب مصر ودعما للاقتصاد بين البلدين.

كان على رأس مستقبلى الرئيس عمر البشير، لدى وصوله مطار الخرطوم، النائب الأول للرئيس بكرى حسن صالح، وعدد من الوزراء وكبار المسئولين السودانيين.