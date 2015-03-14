وزير الاتصالات يلتقى رؤساء ماستركارد وأورانج ومايكروسوفت على هامش المؤتمر الاقتصادى

عقد المهندس خالد نجم وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، اليوم السبت، عددا من اللقاءات خلال مشاركته فى فعاليات اليوم الثانى لـ"مؤتمر مصر المستقبل لدعم وتنمية الاقتصاد المصري" الذى تستضيفه مدينة شرم الشيخ فى الفترة من 13 الى 15 مارس الجارى .

والتقى "نجم" هولين زاو، الأمين العام للاتحاد الدولى للاتصالات، وتم خلال اللقاء بحث كيفية تعزيز التعاون بين الوزارة والاتحاد خاصة مع تزامن مرور 150 عاما على تأسيس الاتحاد الدولى للاتصالات، حيث اتفق الطرفان على اصدار طابع بريد لهذه المناسبة، كما تم التأكيد على العمل من أجل دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة فى مؤتمر ITU Telecom الذى سيعقد فى الربع الأخير من هذا العام .

وفى نهاية اللقاء دعا الأمين العام للاتحاد الدولى للاتصالات نجم لحضور منتدى القمة العالمية لمجتمع المعلومات فى مايو المقبل بحضور رؤساء دول العالم نظرا لدور مصر الرائد فى الاتحاد الدولي.

كما اجتمع الوزير مع وفد ممثل لشركة أورانج العالمية، حيث التقى جيرفيه بيليسيه، نائب الرئيس التنفيذى لمجموعة "أورانج" العالمية، وايف جوتيه الرئيس التنفيذى لشركة موبينيل، حيث تم الاتفاق على العمل من أجل تحسين جودة خدمات الاتصالات المقدمة من خلال شركة موبينيل وتفعيل قياسات جودة الخدمات بالشركة

وفى إطار بحث سبل تحسين الخدمات المالية المقدمة للمواطنين التقى الوزير مع والت ماكنى نائب رئيس شركة ماستر كارد العالمية ،و مايكل مايباخ رئيس شركة ماستركارد العالمية لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، بحضور مجدى حسن الرئيس التنفيذى لشركة ماستر كارد فى مصر حيث تم بحث اليات متابعة العمل بمذكرة التفاهم التى تم توقيعها بين الحكومة المصرية وشركة ماستركارد العالمية فى فبراير الماضى بهدف تمكين المواطنين من استخدام الخدمات المالية عبر الحلول التكنولوجية بطريقة أمنة وموثوقة واتفق الطرفان على انشاء قناة للتواصل مع كافة الوزارات المعنية بالمدفوعات الالكترونية .

وأشاد نائب رئيس شركة ماستر كارد العالمية بكلمة رئيس الجمهورية التى القاها فى افتتاحية المؤتمر مشيرا الى رغبة الشركة العالمية فى تحقيق نمو فى حجم اعمالها بما يعود بمردود طيب على المواطن المصرى مؤكدا على اهمية التعامل من خلال سياسات المدفوعات الإلكترونية .

كما عقد الوزير لقاء مع المهندس على الفرماوى نائب رئيس شركة مايكروسوفت العالمية وقيادات الشركة فى مصر الذين ابدوا دعمهم لكل مشروعات الشراكة بين الحكومة المصرية والشركة مشددين على ان مشروعات الشركة موجهة لدعم المواطن المصرى، خاصة من أجل إيجاد حلول للمشكلات التى تواجهه، مؤكدين على انه سيتم الاعلان قريبا عن خطة لزيادة الاستثمارات فى مصر .

ومن المقرر أن يشارك اليوم المهندس خالد نجم فى جلسة نقاشية بعنوان "فرص وتحديات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات" لعرض مشروعات الوزارة المطروحة داخل المؤتمر ،على ان يستكمل لقاءاته مساء اليوم حيث سيلتقى مع ممثلى شركة فودافون العالمية، وسفير الهند بالقاهرة، وممثلى البنك الافريقى للتنمية.

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