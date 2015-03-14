أخبار عاجلة

8 الصبح - من داخل الإدارة العامة للمرور .. تعرف على الأحوال المرورية على معظم المحاور الرئيسية -
جامعة السويس: منى البرنس حصلت على «دورات رقص» بالخارج على نفقة الدولة -
بالصور.. وزير الإسكان يفتتح عددا من المشاريع الخدمية بسوهاج اليوم -
تعرف على حالة الطقس ودرجات الحرارة -
الإبراشي لمقيم دعوى إسقاط حكم مصرية الجزيرتين: «أنت سعودي أكثر منهم» -
أسامة كمال: «اللي متغطي بأمريكا عريان».. وابن عمك الفتوة مش هيحميك مرتين -
أستاذة جامعة السويس: منتقدو رقصي وارتدائي المايوه «متأثرين بالفكر الوهابي» -
فيديو| بسبب المصري.. «المسابقات» نخاطب الزمالك لتقديم مباراة المقاصة -
بالفيديو.. خالد قمر يكشف «ألاعيب» شوقي السعيد الغريبة ضد المنافسين -
8 الصبح - تعرف على الحالة الجوية اليوم ومعدلات درجات الحرارة .. ونصيحة اليوم عن فوائد البطاطس -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الإمارات العربية

الطقس ودرجات الحرارة في الإمارات غدا

Google+ Print
الطقس ودرجات الحرارة في الإمارات غدا الطقس ودرجات الحرارة في الإمارات غدا

 توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية والزلازل أن يكون الطقس غدا غائماً جزئياً على بعض المناطق ومغبرا أحيانا، وتزداد كميات السحب أحيانا على الجزر وبعض المناطق الساحلية، ويطرأ ارتفاع آخر طفيف في درجات الحرارة خاصة على المناطق الداخلية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة قد تنشط أحيانا نهارا  .

الرياح ..  جنوبية شرقية - شمالية شرقية /  16 - 30 كم/ساعة بوجة عام  تصل  38 كم/ساعة احيانا خلال النهار .

                           درجات الحرارة           نسب الرطوبة.
> المدينة                    العظمى   الصغرى        العليا      الدنيا.
> أبوظبي                    32      16               80       25 .
> دبي                        29     18                75      25 .
> الشارقة                    28    16                75      25.
> عجمان                     27    16                80      20.
> أم القيوين                 28     15                80      20 .
> رأس الخيمة              28      15                80      20 .
> الفجيرة                   26     19                75       40   .
> العين                     30     16                70        20 .
> ليوا                       31     14               85        35 .
> الرويس                  28     15                80       30 .
> السلع                    29     16                80       30.
> دلما                     26       18               85       35 .
> طنب الصغرى          25      19                85       35 .
> طنب الكبرى           25      19                85       35 .
> أبوموسى              26     19                  80       25.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية