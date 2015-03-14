الطقس ودرجات الحرارة في الإمارات غدا

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية والزلازل أن يكون الطقس غدا غائماً جزئياً على بعض المناطق ومغبرا أحيانا، وتزداد كميات السحب أحيانا على الجزر وبعض المناطق الساحلية، ويطرأ ارتفاع آخر طفيف في درجات الحرارة خاصة على المناطق الداخلية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة قد تنشط أحيانا نهارا .

الرياح .. جنوبية شرقية - شمالية شرقية / 16 - 30 كم/ساعة بوجة عام تصل 38 كم/ساعة احيانا خلال النهار .

درجات الحرارة نسب الرطوبة.

> المدينة العظمى الصغرى العليا الدنيا.

> أبوظبي 32 16 80 25 .

> دبي 29 18 75 25 .

> الشارقة 28 16 75 25.

> عجمان 27 16 80 20.

> أم القيوين 28 15 80 20 .

> رأس الخيمة 28 15 80 20 .

> الفجيرة 26 19 75 40 .

> العين 30 16 70 20 .

> ليوا 31 14 85 35 .

> الرويس 28 15 80 30 .

> السلع 29 16 80 30.

> دلما 26 18 85 35 .

> طنب الصغرى 25 19 85 35 .

> طنب الكبرى 25 19 85 35 .

> أبوموسى 26 19 80 25.