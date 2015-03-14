تنس - سيرينا ويليامز تفوز بأولى مبارياتها في إنديان ويلز بعد غياب 14 عاما

مدريد، (إفي): فازت الأمريكية سيرينا ويليامز، المصنفة الأولى بين لاعبات التنس المحترفات، على الرومانية مونيكا نيكوليسكو في أولى مبارياتها ببطولة إنديان ويلز، التي غابت عنها 14 عاما بسبب إساءة عنصرية دفعتها للابتعاد عنها.

وبمجموعتين نظيفتين بواقع 7-5 و7-5 تغلبت سيرينا على نيكوليسكو في ساعتين وثلاث دقائق في ظهروها الأول بالبطولة التي غابت عنها منذ عام 2001 عندما توجت بلقبها.

وقالت سيرينا عقب المباراة التي تأهلت بعدها لثالث ادوار إنديان ويلز: "أعتقد انها واحدة من أهم اللحظات في مشواري".

واعترفت سيرينا بانها كانت مرتبكة بسبب الحفاوة الشديدة التي استقبلها بها الجمهور.

وقالت: "في تلك اللحظة شعرت أنني اتخذت القرار الصحيح. كنت أود أن أعود لإنديان ويلز ولكن حتى تلك اللحظة لم أعرف ما إذا كنت قد اتخذت القرار الصحيح".

وكانت سيرينا قد تعرضت لإساءة عنصرية من قبل بعض المشجعين في نهائي إنديان ويلز 2001 يعتقد أن سببها انسحاب شقيقتها فينوس قبل مباراة نصف النهائي التي كانت ستجمع بينهما، لإصابتها بالتهاب في أوتار الركبة اليمنى، ما دفع البعض لاتهام الشقيقتين بالتلاعب في نتائج مبارياتهما.

وقالت سيرينا: "الأسابيع والأيام والساعات التي سبقت عودتي كانت عصيبة للغاية ولكن في النهاية التوتر انتهى واشعر الآن أنني أفضل".

وتواجه سيرينا في الدور الثالث الكازاخية زارينا دياس التي تغلبت على الكرواتية دونا فيكيتش.