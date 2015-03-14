ريال مدريد يضم حارس ريفير بلات

أعلن رودولفو دونوفريو رئيس نادي ريفير بلات الأرجنتيني انتقال حارس فريقه أوجوستو باتالا إلى ريال مدريد في الصيف المقبل.

الحارس صاحب الـ18 عاما سينتقل إلى قلعة الميرنجي لمدة عام على سبيل الإعارة بحسب تصريحات رئيس النادي الأرجنتيني.

وسيبدأ باتالا مشواره مع ريال مدريد من بوابة الفريق الرديف كاستايا تحت قيادة المدير الفني الفرنسي زين الدين زيدان.

ريال مدريد لجأ إلى تدعيم فريق كاستيا من أجل تنمية لاعبين شباب يستطيعون مستقبلا الدفاع عن ألوان الميرنجي.

فقد تعاقد ريال مدريد لكاستايا مع مارتن أوديجارد والآن باتالا.