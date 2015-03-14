أخبار عاجلة

8 الصبح - من داخل الإدارة العامة للمرور .. تعرف على الأحوال المرورية على معظم المحاور الرئيسية -
جامعة السويس: منى البرنس حصلت على «دورات رقص» بالخارج على نفقة الدولة -
بالصور.. وزير الإسكان يفتتح عددا من المشاريع الخدمية بسوهاج اليوم -
تعرف على حالة الطقس ودرجات الحرارة -
الإبراشي لمقيم دعوى إسقاط حكم مصرية الجزيرتين: «أنت سعودي أكثر منهم» -
أسامة كمال: «اللي متغطي بأمريكا عريان».. وابن عمك الفتوة مش هيحميك مرتين -
أستاذة جامعة السويس: منتقدو رقصي وارتدائي المايوه «متأثرين بالفكر الوهابي» -
فيديو| بسبب المصري.. «المسابقات» نخاطب الزمالك لتقديم مباراة المقاصة -
بالفيديو.. خالد قمر يكشف «ألاعيب» شوقي السعيد الغريبة ضد المنافسين -
8 الصبح - تعرف على الحالة الجوية اليوم ومعدلات درجات الحرارة .. ونصيحة اليوم عن فوائد البطاطس -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

ريال مدريد يضم حارس ريفير بلات

Google+ Print
ريال مدريد يضم حارس ريفير بلات ريال مدريد يضم حارس ريفير بلات

أعلن رودولفو دونوفريو رئيس نادي ريفير بلات الأرجنتيني انتقال حارس فريقه أوجوستو باتالا إلى ريال مدريد في الصيف المقبل.

الحارس صاحب الـ18 عاما سينتقل إلى قلعة الميرنجي لمدة عام على سبيل الإعارة بحسب تصريحات رئيس النادي الأرجنتيني.

وسيبدأ باتالا مشواره مع ريال مدريد من بوابة الفريق الرديف كاستايا تحت قيادة المدير الفني الفرنسي زين الدين زيدان.

ريال مدريد لجأ إلى تدعيم فريق كاستيا من أجل تنمية لاعبين شباب يستطيعون مستقبلا الدفاع عن ألوان الميرنجي.

فقد تعاقد ريال مدريد لكاستايا مع مارتن أوديجارد والآن باتالا.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع