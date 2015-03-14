نجوى كرم تتألق في حلقات Arabs Got Talent



عرفت النجمة نجوى كرم كواحدة من أشهر أيقونات الموضة في العالم العربي، وقد كانت حلقات برنامج Arabs Got Talent تأكيداً على تألقها الدائم، حيث ظهرت متألقة بأجمل الإطلالات في كل حلقة.

تعلم نجوى تماماً ما يناسبها ويظهر تفاصيل جسمها الرشيق بحيث يعطيها شكل الساعة الرملية المميز والأنيق، وتحرص دوماً على أن تضيف حزاماً ناعماً لإطلالاتها لتعطيها تناسقاً وجمالاً، ولا تتردد نجوى في ارتداء التصاميم الجريئة لتحصل على لوك متجدد مرة بعد أخرى كإطلالتها في أول حلقة من الحلقات المباشرة بفستان أحمر قصير مزين بتفاصيل جميلة من الجلد أعطت إطلالتها جرأة وتجدداً.

كما اختارت نجوى التصاميم الأنثوية الناعمة في إطلالاتها في حلقات البرنامج، مثل: إطلالتها الناعمة بفستان من "Dior"، بالإضافة لإطلالتها الملكية بفستانها المخملي الجذاب من بسام نعمة، ولا يمكن أن ننسى إطلالتها في آخر حلقات البرنامج بتنورة كبيرة بلون بنفسجي جذاب مع توب قصير باللون السكري.

وفي إطلالاتها خارج برنامج Arabs Got Talent تظهر نجوى ذوقها الأنثوي الذي لطالما عرفناه عنها، فتختار الفساتين البراقة من أشهر المصممين اللبنانيين والتصاميم المبهرة التي تجعلها نجمة متألقة في كل مرة تظهر على المسرح .

شاهدي معنا إطلالات نجوى كرم في حلقات Arabs Got Talent وإطلالات أخرى من حفلاتها الأخيرة، شاهديها معنا واختاري الأجمل بالنسبة لك.

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