ماذا قدمت دار لويس فويتون لخريف وشتاء 2015

"مجموعة الأزياء": هي مجموعة قطع شخصية ومثالية تتكون من أشياء تكشف عن آثار لمسات من صفات شخصيتنا.

ما هي عوامل إبتكار جموعة أزياء؟ إنها رحلة متعددة الأبعاد، أوجهها تتشكل من الخبرات القريبة والبعيدة على حد سواء. أجزاء من الإكتشافات وإستعادة لذكريات شكلتها الذاكرة، توقع خيالي... كنوز أعيدت من أماكن غير معتادة أو إكتشافات من خلال بحث حميمي داخل خزانة ملابس. مقتطفات عاطفية لوجوه أيقونية وصور غريبة ما زالت تحمل معان أصلية. مرجعيات ضرورية وأخرى أكثر فردية تعود فقط إلى معتقدات شخصيتنا. هذا هو ما يشكل عوامل الخلق لمجموعة الأزياء. إنها إبتكار يحتضن ويحتفل بكل شيء: ماض مهيب، حاضر خصيب ومستقبل كالحلم لا مفر منه.

مجموعة الأزياء ما هي إلا مذكرات لرحلة سفر. إنها نهاية مفتوحة لرحلة إلى العالم تعكس الطرقات الجريئة التي مرت الروح بها وإختارت أن تسلكها. إنها مغامرة عاطفية تكونت من إلهامات متناثرة وطموحات عظيمة، ولها وسائل واحدة للإنتقال: هو الحدس أو البديهة.

التكهن بشكل جديد لقطعة الثياب وكيفية تنسيقها هومفتاح أسلوب أناقتها. تفهم مدى التفوق للشيء الجذري – وأفضلية أخذ القطعة إلى مكان من بنات الخيال سيكون دائما أفضل الخيارات.

هذه المجموعة من لويس فويتون للخريف المقبل عبارة عن إقتراح لأسلوب أناقة، ودعوة لرحلة من أجل العثور على اللحظة النفسية والقوة الدافعة لتجاوز ما نعرفه جيدا من أجل التقدم به إلى الأمام نحو شيء نرغب في إكتشافه.