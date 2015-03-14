القضاة المحالون للمعاش يطعنون أمام “الأعلى للتأديب” على الحكم الصادر ضدهم

قال المستشار أحمد سليمان وزير العدل الأسبق، أن القضاة المحالين للمعاش سوف يقيمون دعوى مخاصمة ضد الدائرة التى أصدرت حكمًا بإحالة القضاة الموقعين على بيان رابعة للمعاش.

وأضاف سليمان الذى يحاكم بذات التهم في قضية منفردًا، أن القضاة المحالين سوف يطعنون أيضا على الحكم أمام المجلس الأعلى للتأديب لصدور الحكم فى جلسة غير علنية بالخلاف لأحكام القانون.

وقال وزير العدل الأسبق على حد تعبيره “ليس فى مصر قانون والقانون واحكامه مهدرة “، وعن آثار ذلك الحكم قال سليمان أن هناك آثار مادية خطيرة على معظم القضاة الذين لم يبلغوا 20 عاما خدمة فسوف يحرمون من كافة مستحقاتهم المالية وكل ما سيحصلون عليه هو قيمة اشتركاتهم فقط في صناديق القضاة، ومن أدى خدمة أكثر من20 فسوف يحصلون على معاشاتهم كاملة.

وقال المستشار أحمد صابر رئيس بمحكمة استئناف القاهرة واحد القضاة المحالين، أن القضاة سوف يطعنون على الحكم أمام المجلس الأعلى للتأديب لعدم الاستماع لدفاع 53 من القضاة المحالين للتأديب.