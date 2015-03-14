أخبار عاجلة

8 الصبح - من داخل الإدارة العامة للمرور .. تعرف على الأحوال المرورية على معظم المحاور الرئيسية -
جامعة السويس: منى البرنس حصلت على «دورات رقص» بالخارج على نفقة الدولة -
بالصور.. وزير الإسكان يفتتح عددا من المشاريع الخدمية بسوهاج اليوم -
تعرف على حالة الطقس ودرجات الحرارة -
الإبراشي لمقيم دعوى إسقاط حكم مصرية الجزيرتين: «أنت سعودي أكثر منهم» -
أسامة كمال: «اللي متغطي بأمريكا عريان».. وابن عمك الفتوة مش هيحميك مرتين -
أستاذة جامعة السويس: منتقدو رقصي وارتدائي المايوه «متأثرين بالفكر الوهابي» -
فيديو| بسبب المصري.. «المسابقات» نخاطب الزمالك لتقديم مباراة المقاصة -
بالفيديو.. خالد قمر يكشف «ألاعيب» شوقي السعيد الغريبة ضد المنافسين -
8 الصبح - تعرف على الحالة الجوية اليوم ومعدلات درجات الحرارة .. ونصيحة اليوم عن فوائد البطاطس -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. أونا

القضاة المحالون للمعاش يطعنون أمام “الأعلى للتأديب” على الحكم الصادر ضدهم

Google+ Print
القضاة المحالون للمعاش يطعنون أمام “الأعلى للتأديب” على الحكم الصادر ضدهم القضاة المحالون للمعاش يطعنون أمام “الأعلى للتأديب” على الحكم الصادر ضدهم

 

قال المستشار أحمد سليمان وزير العدل الأسبق، أن القضاة المحالين للمعاش سوف يقيمون دعوى مخاصمة ضد الدائرة التى أصدرت حكمًا بإحالة القضاة الموقعين على بيان رابعة للمعاش.

وأضاف سليمان الذى يحاكم بذات التهم في قضية منفردًا، أن القضاة المحالين سوف يطعنون أيضا على الحكم أمام المجلس الأعلى للتأديب لصدور الحكم فى جلسة غير علنية بالخلاف لأحكام القانون.

وقال وزير العدل الأسبق على حد تعبيره “ليس فى قانون والقانون واحكامه مهدرة “، وعن آثار ذلك الحكم قال سليمان أن هناك آثار مادية خطيرة على معظم القضاة الذين لم يبلغوا 20 عاما خدمة فسوف يحرمون من كافة مستحقاتهم المالية وكل ما سيحصلون عليه هو قيمة اشتركاتهم فقط في صناديق القضاة، ومن أدى خدمة أكثر من20 فسوف يحصلون على معاشاتهم كاملة.

وقال المستشار أحمد صابر رئيس بمحكمة استئناف القاهرة واحد القضاة المحالين، أن القضاة سوف يطعنون على الحكم أمام المجلس الأعلى للتأديب لعدم الاستماع لدفاع 53 من القضاة المحالين للتأديب.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
الإبراشي لمقيم دعوى إسقاط حكم مصرية الجزيرتين: «أنت سعودي أكثر منهم»

الإبراشي لمقيم دعوى إسقاط حكم مصرية الجزيرتين: «أنت سعودي أكثر منهم»

فيديو| بسبب المصري.. «المسابقات» نخاطب الزمالك لتقديم مباراة المقاصة

فيديو| بسبب المصري.. «المسابقات» نخاطب الزمالك لتقديم مباراة المقاصة

«المصريين الأحرار» يكرم الأطباء والصيادلة المشاركين في القوافل الطبية

«المصريين الأحرار» يكرم الأطباء والصيادلة المشاركين في القوافل الطبية

بالفيديو.. الأهلي يوضح موقفه من لائحة كأس مصر: حاجة غريبة جدًا

بالفيديو.. الأهلي يوضح موقفه من لائحة كأس مصر: حاجة غريبة جدًا