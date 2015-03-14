توقيع 6 اتفاقيات مع شركات عالمية لتنفيذ مشروعات بالموانئ والسكة الحديد بـ 2.2 مليار دولار

شهد المهندس هانى ضاحى وزير النقل على هامش المؤتمر الاقتصادى توقيع 6 اتفاقيات بين الوزارة وشركات عالمية لتنفيذ مشروعات بالموانئ والسكة الحديد بقيمة 2.2 مليار دولار بينها اتفاقية مع موانئ دبى العالمية وأخرى مع شركة افيك الصينية وثالثة مع السكك الحديدية الايطالية ورابعة مع شركة شينا هاربر الصينية وخامسة مع شركة الهاجرى السعودية واتفاقية سادسة مع شركة دونج فاتج الصينية.

وشملت الاتفاقيات اتفاقية لتنفيذ مشروع محطة الحوض الثالث بميناء السخنة باستثمارات 4 مليار جنيه ما يعادل 415 مليون دولار وذلك بحضورالمهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء والمهندس هانى ضاحى وزير النقل والدكتور سلطان الجابر وزير الدولة الإماراتى توقيع الااتفاقية النهائية بين هيئة موانئ البحر الأحمر وموانئ دبى العالمية لإنشاء محطة صب سائل بميناء السخنة.

واتفاقية شراكة مع شركة افيك انترناشيونال القابضة الصينية لتصنيع القطارات فى مصر بقيمة 500 مليون دولار وإتفاقية انشاء وتشغيل وادارة وتمويل مشروع القطار المكهرب (الاسكندرية – ابوقير ) بتكلفة اجمالية مقدارها 500 مليون دولار.

كما تضمنت الاتفاقيات مذكرة تفاهم بشأن الاستثمار فى فى خط سكة حديد نقل البضائع السخنة / حلوان بإستثمارات 490 مليون دولار ، بالإضافة الى مذكرة تفاهم لانشاء وتطوير محطة متعددة الأغراض بميناء الإسكندرية بـ 250 مليون دولار ومذكرة تفاهم مع سكك حديد ايطاليا بشأن الاستشارات العامة لمشروع القطار السريع القاهرة / الإسكندرية ومشروع تطوير خط أبو قير بقيمة 10 مليون دولار،

وقال المهندس هانى ضاحى وزير النقل أن مشروع محطة الصب السائل يشمل إمتداد محطة الصب السائل الحالية وانشاء خزانات ومستودعات على مساحة 400 ألف متر مربع بهدف تخزين وتداول المواد البتروكيمائية لتلبية احتياجات السوق المصرى وتموين السفن، لافتا إلى أن الشركة ستبدأ فوراً في تجهيز الأرصفة والمحطة بالكامل للإنتهاء منها في أسرع وقت.

وأضاف وزير النقل أن إستراتيجية الوزارة الحالية تستهدف تطوير منظومة النقل البحري والموانئ المصرية وحل مشاكل المستثمرين وإدخال إستثمارات جديدة تساهم في نمو الاقتصاد المصري ودفع عجلة التنمية.