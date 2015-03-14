البدوي يرسل برقية تهنئة للرئيس السيسى بالنجاح المشرف للمؤتمر الاقتصادى

أرسل الدكتور السيد البدوى رئيس الوفد برقية الى الرئيس عبد الفتاح السيسى، لتهنئته بالنجاح المشرف للمؤتمر الاقتصادي ، بشرم الشيخ.

وجاء فى البرقية ما يلى:” فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي.. تهنئة وإمتناناً لسيادتكم ولشعب مصر القوي الأبي على النجاح المشرف للمؤتمر الإقتصادي، إن مستوى التمثيل الإقليمي والدولي والحرص على المشاركة والمشهد الذي لم نرى له مثيلاً والذي تابعه العالم كله عبر وسائل الإعلام يعكس الجهد الكبير الذي بذلتموه لإعادة مصر الكنانة للمكان والمكانة التي تستحقها بحكم تاريخها وحضارتها وثقافتها وقوة وإرادة شعبها”.

وأضاف، “أعلم ونعلم جميعاً قدر الجهد والألم والمعاناة لحملكم الأمانة في ظرف تاريخي لم تشهد له البلاد مثيلاً من قبل، وأعلم أنك تمتلك الرؤية والقدرة على العبور بسفينة الوطن إلى بر الأمان ولقد أحبك الله فأودع محبتك في قلوب المصريين وما أعظم هذه النعمة، فسر على بركة الله ونحن من ورائك سنداً ودعماً حتى يتحقق ما ثار المصريون من أجله وما تحملتم وتتحملون من أجل تحقيقه وهو بناء مصر الكبرى..مصر العزيزة الأبية..مصر العدل والحق والمساواة.. مصر الحرية والكرامة الإنسانية.. مصر الرخاء والعدالة الإجتماعية”.