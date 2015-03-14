النيابة الإدارية تشكر السيسي على الإستجابة لمطالبهم حول قانون الخدمة المدنية

أصدر نادى النيابة الإدارية برئاسة المستشار عبدالله قنديل بيانا رسميا يوجه فيه الشكر الى رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء على استجابتهم السريعه للإعتراضات المقدمة من النيابة الإدارية على القانون رقم 47 لسنة 78 بما يحقق الصالح العام وصالح الوطن والمواطن.

وأشار المستشار أحمد جلال إلى أن استجابة القيادة السياسية لإعتراض النيابة الادارية تعكس وجود إرادة فعلية من الدولة فى مكافحة الفساد الوظيفى داخل مؤسسات الدولة اتفاقا مع مبادى ثورة 25 يناير و30 من يوليو وفى ذات الوقت توفير الضمانات التأديبة فى محاسبة الموظف العام.

وأصدر الرئيس عبدالفتاح السيسى قانون الخدمة المدنية الذى ينظم الحالة الوظيفية لأكثر من 7 مليون موظف حكومى بالدولة وبذلك يلغى القانون رقم 47 لسنة 78 ويعمل بالقانون رقم 18 لسنة 2015 الخاص بالخدمة المدنية بعد الاستجابة للإعتراضات السابق تقديها من جانب النيابة الإدارية على نص المادة 57 من قانون الخدمة المدنية.

جدير بالذكر أن قانون الخدمة المدنية أثار موجه من الانتقادات داخل النيابة الإدارية بعد إصرار وزارة التخطيط على إصدار مشروع قانون الخدمة المدنية بصورتة السابقة وعرضه على قسم الفتوى والتشريع بمجليس الدولة وإرسالة من مجلس الوزراء الى رئاسة الجمهورية لإقراره.

واستجابت القيادة السياسية للإعتراضات المقدمة من المستشار عنانى عبدالعزيز رئيس هيئة النيابة الإدارية ونادى النيابة الإدارية برئاسة المستشار عبدالله قنديل على نص المادة 57 من القانون.

وعاد القانون مرة أخرى من رئاسة الجمهورية إلى مجلس الوزراء وتم الأخذ بالنص المقترح من النيابة الإدارية وبذلك التعديل تكون النيابة الإدارية هى المختصة بالتحقيق فى كافة المخالفات التأديبية المنسوبة إلى شاغلى وظائف الإدارة العليا وحدها و التحقيق في المخالفات المالية التي يترتب عليها ضياع حقوق مالية للوحدة الإدارية أو التي من شأنها المساس بالمال العام وتوقيع الجزاءات للمخالفات التى تحال اليها.