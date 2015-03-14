القاهرة توقع مذكرة تبادل معلومات مع قبرص لمد خط أنابيب إلى مصر

قال وزير البترول اليوم إن الشركة القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس) وقعت مذكرة تبادل معلومات مع قبرص لدراسة مد خط أنابيب من حقل أفروديت للغاز إلى مصر.

وقال شريف إسماعيل لرويترز على هامش مؤتمر شرم الشيخ الاقتصادي “الدراسة ستقيم الجدوى الاقتصادية للمشروع وسيتم الانتهاء منها في منتصف هذا العام.”

واتفقت قبرص ومصر في نوفمبر تشرين الثاني الماضي على تسريع المحادثات بشأن التصدير المحتمل للغاز القبرصي إلى مصر فور بدء الإنتاج من حقل أفروديت.

واكتشفت قبرص احتياطات بحرية من الغاز الطبيعي في أواخر عام 2011 بينما تحولت مصر من دولة مصدرة للغاز إلى دولة مستوردة له في السنوات الأخيرة.

وتعاني مصر من انقطاع متكرر للكهرباء سواء في الصيف أو الشتاء بسبب أزمة كبيرة تواجهها الحكومة في توفير الغاز الطبيعي اللازم لمحطات الكهرباء.