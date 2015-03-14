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إنشاء مدرستين وجاري العمل في 4 مدارس أخرى بالوادي الجديد‎

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إنشاء مدرستين وجاري العمل في 4 مدارس أخرى بالوادي الجديد‎ إنشاء مدرستين وجاري العمل في 4 مدارس أخرى بالوادي الجديد‎

أرشيفية

 

انهي فرع هيئة الأبنية التعليمية بالوادي الجديد، أعمال إنشاء مدرستين وجاري العمل في 4 مدارس أخرى.

وقال المهندس جمال سيد ،مدير فرع هيئة الابنية التعليمية بمحافظة الوادي الجديد، إن الهيئة تقوم خلال العام المالي الجاري بإنشاء 21 مدرسة وصيانة 23 مدرسة أخري علي مستوي مراكز المحافظة الخمسة ” الخارجة – الداخلة – بلاط – الفرافرة – باريس .

وأكد أنه تم الانتهاء من صيانة 13 مدرسة وجاري صيانة 10 مدارس أخري وذلك بناء علي تعليمات رئيس مجلس الوزراء بإزالة جوانب الخطورة بالمدارس، وتقوم الهيئة حاليا بإجراء حصر لهذه المدارس، وإعداد مقايسات بجوانب الخطورة بها وصيانتها.

وأضاف مدير عام الأبنية التعليمية بالوادي الجديد إن هناك عشر مدارس يتم إنشاؤها من اعتمادات صندوق دعم المشروعات التعليمية بوزارة التربية والتعليم بأربعين مليون جنيه.

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