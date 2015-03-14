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بدء فعاليات مسابقة “مختبر الشهرة” بجامعة قناة السويس بمشاركة 31 شابًا وفتاة

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بدأت، منذ قليل، فعاليات المسابقة الدولية “مختبر الشهرة”، التى ينظمها برنامج البحوث والتنمية والابتكار وهو برنامج تابع لوزارة البحث العلمى وممول من الاتحاد الاوربي.

وأفتتح الدكتور ممدوح غراب رئيس جامعة قناة السويس فعاليات المسابقة، مؤكدًا إيمان الجامعة بالعلم والبحث العلمى وتشجيعها لأى نشاط إبتكارى وبحثى للطلاب والباحثين ورحب باستضافة الجامعة للمسابقة وتقديم كل الدعم اللازم.

وتقدم للمسابقة 31متسابق ومتسابقة من مختلف الجامعات، وتشكلت لجنة التحكيم من محمد الصاوى مسئول ساقية الصاوى والمفكر الكبير والدكتور إيهاب عبد الرحمن خبير الفيزياء بجامعة يوتا الامريكية والإعلامية نانسي إبراهيم بهيئة الاذاعة البريطانية والدكتورة وجيدة أنور أستاذ طب المجتمع والبيئة بطب عين شمس.

وأقيمت المسابقة فى مسرح الجامعة بمدينة الاسماعيلية وبحضور الدكتور سامى هاشم نائب رئيس الجامعة لفرع العريش، ومن المقرر أن تعلن النتائج فى وقت لاحق اليوم تمهيدًا لتصعيد الفائز الى مستويات أعلى فى المسابقة الدولية.

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