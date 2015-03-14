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تنفيذ برنامج “وظيفتك جوا بيتك” لتدريب 180 سيدة لمدة 15 يوما بالوادي الجديد‎

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تنفيذ برنامج “وظيفتك جوا بيتك” لتدريب 180 سيدة لمدة 15 يوما بالوادي الجديد‎ تنفيذ برنامج “وظيفتك جوا بيتك” لتدريب 180 سيدة لمدة 15 يوما بالوادي الجديد‎

 

بدأت الوحدة الاقتصادية بوزارة الصناعة في تنفيذ فعاليات برنامج “وظيفتك جوا بيتك”  لتدريب 180 سيدة  لمدة 15 يوما علي أعمال الصناعات اليدوية والحرفية من الوادي الجديد.

وقالت ناهد مصافي ،منسق التدريب للبرنامج بالوادي الجديد، إن التدريب بدأ اليوم بقاعات التدريب بمركز الخارجة وقاعات التدريب بالوحدة المحلية لقريتي عبد السلام عارف الخرطوم ،جنوب مدينة الخارجة لتدريب السيدة الواحاتية علي صناعات الخوص والخرز والصناعات اليدوية الصغيرة ،وصناعات الالبان ،والتي يمكن تنفيذها بالمنزل، فضلا عن أعمال الرسم علي الزجاج والكروشيه والتريكو، وجميع أنواع  الحرف.

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