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المكسيك تواجه البرازيل وديا قبل كوبا أمريكا

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المكسيك تواجه البرازيل وديا قبل كوبا أمريكا المكسيك تواجه البرازيل وديا قبل كوبا أمريكا

(إفي): يواجه المكسيكي لكرة القدم كل من منتخبي بيرو والبرازيل وديا قبل مشاركته ببطولة كوبا أمريكا التي ستستضيفها تشيلي في يونيو القادم والذي سيلعب فيها بالمجموعة الأولى أمام كل من تشيلي وبوليفيا والإكوادور.

ويواجه منتخب "التري" بيرو في الثالث من يونيو على الملعب الوطني بليما، وفقا لما أعلنه الاتحاد المكسيكي لكرة القدم الجمعة في بيان.

فيما يواجه منتخب "راقصي السامبا" في السابع من يونيو على أن يتم الإعلان عن اسم الملعب والمدينة لاحقا.

ويبدأ المنتخب المكسيكي مبارياته الودية في 28 مارس الجاري أمام الإكوادور على أن يواجه في 31 من نفس الشهر باراجواي، وستاقم المباراتان بالولايات المتحدة.

وواجه المنتخب المكسيكي بيرو 27 مرة فاز فيها بـ11 مباراة وتعادل سبع مرات وانهزم تسع.

فيما التقى بالبرازيل 39 مرة حقق خلالها عشرة انتصارات وتعادل سبع مرات وخسر 22 مرة.

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فيديو اليوم السابع

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