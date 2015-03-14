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أنشيلوتي يرد غاضبا على تهمة ' دلع ريال مدريد تحت قيادته '

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أنشيلوتي يرد غاضبا على تهمة ' دلع ريال مدريد تحت قيادته ' أنشيلوتي يرد غاضبا على تهمة ' دلع ريال مدريد تحت قيادته '

هناك تهمة تطارد كارلو أنشيلوتي المدير الفني لريال مدريد، وهي أن الفريق أصبح "غير قوي" تحت قيادته، والمدرب الإيطالي قرر الرد عبر صحيفة جازيتا ديللو سبورت.

أنشيلوتي قال اليوم السبت في تصريحات للصحيفة الإيطالية: "الأمر يغضبني كثيرا، كلما سمعت من يقول إن الفريق يعاني من عدم الجدية".

وتابع "دلع؟ هناك من يسمي علاقة لاعبي ريال مدريد بي صداقة، وأنا أسميها احترام، لا يوجد اسم ثالث لها".

وأوضح "أحيانا أحب أن أضحك مع اللاعبين، استمتع بنكتة هنا أو هناك، لكن الجميع يعرف وقت الجدية وكيف يتصرفون في المباريات".

وأردف "لست متساهلا داخل ريال مدريد".

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فيديو اليوم السابع