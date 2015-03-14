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فيراتي: ربما مكاني على دكة إيطاليا في وجود بيرلو

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فيراتي: ربما مكاني على دكة إيطاليا في وجود بيرلو فيراتي: ربما مكاني على دكة إيطاليا في وجود بيرلو

يعرف ماركو فيراتي نجم وسط باريس سان جيرمان أن عليه تغيير اسلوب لعبه ليشارك أساسيا في منتخب إيطاليا، وذلك بسبب وجود المايسترو أندريا بيرلو في المكان الذي يحبه بأرض الملعب.

فيراتي يحب اللعب والكرة بين قدميه، يجيد قيادة وسط ملعب فريقه وتوجيه اللعب، تسريع الإيقاع أو جعله أبطأ.

هذا الدور لا يشغله إلا بيرلو منذ سنوات عديدة، منذ أخر مباراة لجيوفانتي تراباتوني مع الأتزوري، وحتى الآن.

وقال فيراتي عن هذا: "أنطونيو كونتي مدرب إيطاليا يحب 3-5-2 بطريقة مختلفة عن التي اعتدت تقديمه مع سان جيرمان".

وتابع "يحب لاعب الوسط الذي يتحرك بدون كرة لخلق مساحة للمهاجمين، أنا لست من هذا النوع".

واستدرك "أعلم أن علي التطور.. لكن في الوقت نفسه لا يمكن أن أصبح قلب دفاع غدا مثلا، ليس سهلا أن تكون لاعبا أخر غير الذي أنت عليه حاليا".

وأردف "لهذا الدور الذي أحبه في خطة كونتي هو دور بيرلو، أمام الدفاع.. أنظم العمل والكرة معي".

وأكمل "لكن في وجود بيرلو، ربما مكاني على يمين أو يسار مقاعد البدلاء".

وأتم "كونتي يمنحني فرصا من وقت لأخر، فرصتي حين تصل لا أقصر معها أبدا.. وسأرى الفترة المقبلة".

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فيديو اليوم السابع