مورينيو: تشيلسي سيفوز بالدوري

يثق البرتغالي جوزيه مورينيو المدير الفني لتشيلسي الإنجليزي في قدرة فريقه على الفوز ببطولة الدوري هذا الموسم والذي يحتل صدارته.

وكان تشيلسي توج بكأس رابطة المحترفين هذا الموسم إلا أنه ودع كأس إنجلترا ودوري أبطال أوروبا ليتبقى له فقط الدوري المحلي.

وقال مورينيو في المؤتمر الصحفي "أثق في قدرتنا على الفوز ببطولة الدوري، أثق في لاعبي الفريق أيضا".

وأضاف "عقدت معهم اجتماعا وأجابوا بالشكل الذي توقعته، استمعت لأراء الجميع عما يشعرون داخل الملعب، اللاعبون على مقاعد البدلاء لهم رؤية مختلفة عن الذين بداخل الملعب.. وأغلقنا هذا الملف".

ويحتل تشيلسي صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 63 نقطة وبفارق 5 نقاط عن مانشستر سيتي الوصيف وللبلوز مباراة مؤجلة.