أس: ريال مدريد يجمد مفاوضات راموس

قرر ريال مدريد تجميد مفاوضاته مع سيرخيو راموس قلب دفاعه والقائد الثاني في النادي الملكي بعد إيكير كاسياس.

وذكرت صحيفة أس الإسبانية أن النادي قرر تأجيل المفاوضات إلى الصيف المقبل، حتى لا يؤثر على تركيز اللاعب والفريق في الوقت الراهن.

وجاء قرار ريال مدريد بعد فشل محاولتين من إدارة النادي التوصل لاتفاق مع راموس بشأن عقد جديد مع الميرنجي.

راموس انضم إلى ريال مدريد في 2005، قادما من سيفيليا مقابل 27 مليون يورو.. بدأ مسيرته مع الميرنجي كارتكاز دفاعي، ثم كظهير أيمن، واستقر به الحال كمدافع يحاكي أيقونات النادي الدفاعية مثل فرناندو إييرو.

وسجل راموس لريال مدريد 39 هدفا في 305 مباراة خاضها بقميص النادي الملكي.