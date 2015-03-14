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حرب التصريحات - كاراجير يرد على مورينيو للمرة الثانية

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حرب التصريحات - كاراجير يرد على مورينيو للمرة الثانية حرب التصريحات - كاراجير يرد على مورينيو للمرة الثانية

رد جيمي كاراجير مدافع ليفربول السابق ومحلل سكاي سبورتس على البرتغالي جوزيه مورينيو المدير الفني لتشيلسي ليستمر الثنائي في حرب التصريحات التي اندلعت بينهما مؤخرا.

وبدأت الحرب بتصريحات كاراجير في تحليله لمباراة تشيلسي وباريس سان جيرمان عندما وصف لاعبي الفريق الإنجليزي بالمثيرين للشفقة بعد التفافهم حول حكم المباراة ليطالبوه بطرد إبراهيموفيتش.

ورد بعدها مورينيو على تلك التصريحات بقوله أن كاراجير على ما يبدو نسى ما كان يفعله داخل أرض الملعب وتسبب في جعل مدربه الأسبق جرام سونيس رجلا محبطا.

وقال كاراجير اليوم السبت لصحيفة ديلي ميل "مع الإحترام لإنجازات جوزيه مورينيو وبعد سنوات ربما يعد المدرب الأفضل في التاريخ".

وأضاف "لكن هل سيكون محبوبا؟ بلا شك مشجعو تشيلسي وبورتو وإنتر يحبونه.. أما عن الأخرين؟ أمر مشكوك فيه".

وتابع "هل هو سيهتم إن كان سيتذكره الناس؟ أعتقد نعم.. هذا ما يفكر به جميع العاملين في مجال الكرة".

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فيديو اليوم السابع