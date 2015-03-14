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تقرير – فالكاو فشل.. وهل تعلم كم خطة استخدمها فان جال هذا الموسم!

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تقرير – فالكاو فشل.. وهل تعلم كم خطة استخدمها فان جال هذا الموسم! تقرير – فالكاو فشل.. وهل تعلم كم خطة استخدمها فان جال هذا الموسم!

7 خطط، 31 لاعب، 150 مليون جنيه استرليني.. هذه هي معطيات مانشستر يونايتد هذا الموسم تحت لواء المدرب الهولندي لويس فان جال.

أنخل دي ماريا كلف يونايتد 60 مليون استرليني، ماركوس روخو 16 مليون استرليني، لوك شو 27 مليون استرليني، دالي بليند 14 مليون استرليني، وأندير هيرارا 30 مليون استرليني.

وركزت بليتشر ريبورت في تجربة المدرب الهولندي، على صفقة راداميل فالكاو..

والوصف الأبرز في التقرير كان، صفقة غير ناجحة، بعدما انتقل الكولومبي إلى يونايتد ليصبح مهاجما أساسيا...

فوصل به الحال إلى الجلوس بديلا وعدم تفكير فان جال فيه وفريقه مجبر على الهجوم أمام أرسنال في ملعب أولد ترافورد حتى لا يودع كأس إنجلترا.

ودع يونايتد كأس إنجلترا ومن قبله كابيتال وان..

فالكاو سجل 4 أهداف في 17 مباراة، وهو معدل لم يعشه الكولومبي من قبل.

فالنمر الكولومبي سجل 155 هدفا في 199 مباراة قبل الانتقال إلى يونايتد، لكنه مع الأخير ظهر شبحا للنجم الذي تعملق مع بورتو وأتليتكو ومدريد وحتى موناكو من قبل.

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