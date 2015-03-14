تقرير – صلاح يساوي وزنه ذهبا الآن في تشيلسي

اشترى تشيلسي لاعبا واعدا يسمى روميلو لوكاكو، ثم باعه بـ40 مليون يورو.. فعل ذلك قبلها مع كيفن دي بروين، والآن تبدو الفرصة سانحة لتكرار التجربة مع محمد صلاح.

صحيفة بليتشر ريبورت أفردت تقريرا عن النجم المصري، تصفه بالكنز بالنسبة لنادي تشيلسي بعد تألقه اللافت مع فيورنتينا.

صلاح سجل 6 أهداف وصنع هدفين في 9 مباريات منذ انتقاله إلى فيورنتينا، وقد تم اختياره كأفضل صفقة شتوية في أوروبا من صحيفة جازيتا ديللو سبورت الإيطالية.

هذا اللاعب تبدو فرصته سانحة لو استمر في تألقه مع فيورنتينا، لأن يرتفع سعره من 11 مليون يورو أنفقها تشيلسي لجذبه من بازل، إلى 40 مليون يورو بحسب التقرير.

ويبدو تشيلسي عازما على استغلال تلك اللعبة التي أجادها في السنوات الماضية بقنص النجوم الواعدة، وبيعها كما حدث مع لوكاكو وأندريا شورلي ودي بروين، أو استعادتها كما كان الحال مع ثيبوت كورتوا.