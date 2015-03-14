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ننشر أسماء الـ 10 قضاة المحالين للمعاش فى قضية «قضاة دعم مرسي»

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ننشر أسماء الـ 10 قضاة المحالين للمعاش فى قضية «قضاة دعم مرسي» ننشر أسماء الـ 10 قضاة المحالين للمعاش فى قضية «قضاة دعم مرسي»

أرشيفية – قضاة من أجل

 

ننشر أسماء الـ 10 قضاة المحالين للمعاش فى قضية “قضاة من أجل مصر”.

وضمنت قائمة الأسماء كل من المستشارين: “عبد الحميد حمدى ، ومسعود محمد مسعود القاضي بمحكمة الاقصر، وأحمد منير عبد الرحمن محكمة الاستئناف القاهرة، وعلى السيد خسن محكمة استئناف القاهرة، علاء الدين محمد القاضي بمحكمة استئناف القاهرة ، محمد عوض عبد المقصود رئيس بمحكمة استئناف القاهرة ، وأيمن الوردانى ، بمحكمة استئناف طنطا، وبهاء طه الجندى ونور الدين يوسف وهشام اللبان المستشارين بمحكمة الاستئناف”.

وأصدر مجلس التأديب والصلاحية، منذ قليل، قراراً بإحالة 10 قضاة للمعاش المبكر ورفض الدعوى لـ 5 آخرين فى قضية الانضمام لـ “قضاة من أجل مصر”.

 

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