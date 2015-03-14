ننشر أسماء الـ 10 قضاة المحالين للمعاش فى قضية «قضاة دعم مرسي»

ننشر أسماء الـ 10 قضاة المحالين للمعاش فى قضية “قضاة من أجل مصر”.

وضمنت قائمة الأسماء كل من المستشارين: “عبد الحميد حمدى ، ومسعود محمد مسعود القاضي بمحكمة الاقصر، وأحمد منير عبد الرحمن محكمة الاستئناف القاهرة، وعلى السيد خسن محكمة استئناف القاهرة، علاء الدين محمد القاضي بمحكمة استئناف القاهرة ، محمد عوض عبد المقصود رئيس بمحكمة استئناف القاهرة ، وأيمن الوردانى ، بمحكمة استئناف طنطا، وبهاء طه الجندى ونور الدين يوسف وهشام اللبان المستشارين بمحكمة الاستئناف”.

وأصدر مجلس التأديب والصلاحية، منذ قليل، قراراً بإحالة 10 قضاة للمعاش المبكر ورفض الدعوى لـ 5 آخرين فى قضية الانضمام لـ “قضاة من أجل مصر”.