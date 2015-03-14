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الانتهاء من أعمال تركيب مطبات صوتية وعلامات ضوئية على طرق الوادى الجديد‎

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الانتهاء من أعمال تركيب مطبات صوتية وعلامات ضوئية على طرق الوادى الجديد‎ الانتهاء من أعمال تركيب مطبات صوتية وعلامات ضوئية على طرق الوادى الجديد‎

محافظة الوادي الجديد

انتهت الهيئة العامة للطرق والكباري بمحافظة الوادي الجديد من أعمال تركيب مطبات صوتية حديثة وعلامات ضوئية ،وإرشادات فسفورية بمنطقة النقب الجبلية الوعرة بطريق “الخارجة – أسيوط “.

وقال المهندس عبد الواحد السيد ،مدير فرع هيئة الطرق والكباري بالوادي الجديدإنه تم تركيب شرائط ومطبات صوتية علي جانبي الطريق  بمنطقة  النقب ، للحد من الحوادث كما تم تركيب إشارات عين القط بنفس المنطقة ،والتي تقع بالكيلو 70 طرق الخارجة – اسيوط، وتعتبر من اكثر المناطق عورة بالطريق الواصل بين المحافظة ومحافظة اسيوط، وتكثر بها الحوادث .

وأكد السيد، أن الهيئة تقوم حاليا تقوم  أيضا بإجراء عملية رفع كفاءة بطريق “الخارجةـ الداخلة” من الكيلو  صفر حتى الكيلو 50 .

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