الانتهاء من أعمال تركيب مطبات صوتية وعلامات ضوئية على طرق الوادى الجديد‎

انتهت الهيئة العامة للطرق والكباري بمحافظة الوادي الجديد من أعمال تركيب مطبات صوتية حديثة وعلامات ضوئية ،وإرشادات فسفورية بمنطقة النقب الجبلية الوعرة بطريق “الخارجة – أسيوط “.

وقال المهندس عبد الواحد السيد ،مدير فرع هيئة الطرق والكباري بالوادي الجديدإنه تم تركيب شرائط ومطبات صوتية علي جانبي الطريق بمنطقة النقب ، للحد من الحوادث كما تم تركيب إشارات عين القط بنفس المنطقة ،والتي تقع بالكيلو 70 طرق الخارجة – اسيوط، وتعتبر من اكثر المناطق عورة بالطريق الواصل بين المحافظة ومحافظة اسيوط، وتكثر بها الحوادث .

وأكد السيد، أن الهيئة تقوم حاليا تقوم أيضا بإجراء عملية رفع كفاءة بطريق “الخارجةـ الداخلة” من الكيلو صفر حتى الكيلو 50 .