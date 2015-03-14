احتجاز 250 طن سمسم قادمة من السودان بميناء السد العالى لفحصها

اشتكى عدد من المصدرين والمستوردين بين مصر والسودان، من احتجاز 250 طناً من نبات السمسم داخل الحجر الصحى بميناء السد العالى شرق لأكثر من 20 يوماً.

وأكد المحتجون أن شحنة تحمل حوالى 250 طنا من نبات السمسم، محتجزة لأكثر من 20 يوماً داخل الحجر الصحى بميناء السد العالى شرق، نظراً لخضوعها للفحص والتحاليل، مشيرين إلى أن ذلك يؤدى إلى تعطيل حركة التجارة بين البلدين الشقيقين.

وأوضح المهندس أسعد عبد المجيد رئيس إدارة ميناء السد العالى شرق، أن الشحنة تخضع عيناتها للفحص والتحاليل بمركز السموم التابع لوزارة الصحة بالقاهرة، مما يؤدى إلى تأخر وصول نتائج الفحص لأكثر من 20 يوماً.

وأشار عبد المجيد فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، إلى أن هناك اتصالات مكثفة من قِبَل اللواء مصطفى يسرى محافظ أسوان، بوزارة الصحة المصرية، لصدور قرار بإنشاء مركز فحص لسموم بمدينة أسوان، يمكنه أن يخدم موانئ أسوان البرية والنهرية، بالإضافة إلى خدمة المحافظات القريبة كالأقصر وقنا.