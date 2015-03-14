جامعة جنوب الوادى تحتفل بنجاح المؤتمر الاقتصادى خلال فعاليات الأسبوع البيئى

قدم اللواء عبد الحميد الهجان، محافظ قنا، التهنئة إلى الشعب المصرى على النجاح العظيم لمؤتمر شرم الشيخ الاقتصادى، وعن الأسبوع البيئى الذى تنظمه الجامعة للعام السابع على التوالى.

جاء ذلك خلال اليوم الأول لفعاليات الأسبوع البيئى السابع المقام فى الفترة من 14 إلى 19مارس تحت رعاية الدكتور السيد عبد الخالق وزير التعليم العالى، والدكتور خالد محمد فهمى وزير الدولة لشئون البيئة، واللواء عبد الحميد الهجان محافظ قنا، والدكتور عباس منصور رئيس الجامعة، والدكتور سيد طه نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

وأشار اللواء عبد الحميد الهجان محافظ قنا، إلى أنه يضع فى كل عام استراتيجية يهدف من خلالها إلى تنمية الوعى البيئى مضيفاً إلى أن التلوث البيئى يهدد أغلى الثروات وهو الإنسان الذى أضاف بدوره إلى البيئة أحمالاً إضافية وأصبحت الضوضاء والتلوث البصرى محيطة بنا، مشيراً إلى أن مواجهة هذه القضايا البيئية أهم استثمار ودعا الجميع لاحترام البيئة التى نحتاجها.

ومن جانبه قال الدكتور عباس منصور، رئيس جامعة جنوب الوادى، إن النجاح الكبير الذى حققه مؤتمر شرم الشيخ رفع رؤوس المصريين جميعاً، وإن العالم كله كان فى مصر أمس موجهاً إلى الشباب كلمته بأنه يجب عليهم الفخر بمصريتهم، وأن جيلهم هو الذى سيشعر بكل تقدم ملموس فى وطنهم الغالى مصر، ووجه فى النهاية شكره لكل الجهات الداعمة للأسبوع البيئى السابع.

تضمنت فعاليات اليوم الأول للأسبوع البيئى، افتتاح معرض منتجات الجامعة الذى شمل منتجات الإنتاج الحيوانى والدواجن، بالإضافة إلى منتجات مركز الخدمات البيئية بالجامعة وجمعية تنمية الحرف التراثية والبيئية بمديرية الزراعة بقنا ومركز دندرة الثقافى ومعرض كلية الزراعة للزهور ونباتات الزينة، كما تم افتتاح السوق الخيرى للملابس الجاهزة وحملة التبرع بالدم وافتتاح معرض الفنون التشكيلية لكلية التربية النوعية ومعسكر التشجير.