بدء فعاليات الأسبوع البيئي السابع بجامعة جنوب الوادي

بدأت جامعة جنوب الوادي بقنا فعاليات الأسبوع البيئي السابع المقام فى الفترة من 14 إلى 19 مارس تحت رعاية الدكتور السيد عبد الخالق وزير التعليم العالي والدكتور خالد محمد فهمى وزير الدولة لشئون البيئة واللواء عبد الحميد الهجان محافظ قنا والدكتور عباس منصور رئيس الجامعة والدكتور سيد طه نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة .

وجه اللواء عبد الحميد الهجان محافظ قنا في بداية كلمته التهنئة إلى الشعب المصري على النجاح العظيم لمؤتمر شرم الشيخ الاقتصادي، وعن الأسبوع البيئي الذى تنظمه الجامعة للعام السابع على التوالي أشار إلى أنه يضع في كل عام استراتيجية يهدف من خلالها إلى تنمية الوعى البيئي مضيفاً إلى أن التلوث البيئي يهدد أغلى الثروات وهو الإنسان الذى أضاف بدوره إلى البيئة أحمالاً إضافية وأصبحت الضوضاء والتلوث البصرى محيطاً بنا مشيراً إلى أن مواجهة هذه القضايا البيئية أهم استثمار ودعا الجميع لاحترام البيئة التي نحتاجها .

وفى كلمته قال الدكتور عباس منصور رئيس جامعة جنوب الوادي أن النجاح الكبير الذى حققه مؤتمر شرم الشيخ رفع رؤوس المصريين جميعاً وأن العالم كله كان في مصر أمس موجهاً إلى الشباب كلمته بأنه يجب عليهم الفخر بمصريتهم وأن جيلهم هو الذى سيشعر بكل تقدم ملموس في وطنهم الغالي مصر، ووجه في النهاية شكره لكل الجهات الداعمة للأسبوع البيئي السابع .

وأكد الدكتور سيد طه نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، أن إحياء العمل البيئي والاهتمام بالبيئة من أهم الأنشطة في جامعة جنوب الوادي التي تتضامن مع الأمم المتحدة في دعوتها نحو الاحتفال بالبيئة في كل بلاد العالم في كل عام لإبراز الاهتمام بالبيئة مؤكداً على دور قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة في الجامعة نحو الاهتمام بجميع قضايا البيئة .. وأكد الدكتور وائل محمد رضا، ممثل وزارة البيئة أن شباب الجامعات هم أمل مصر ويجب عليهم أن ينقلوا رسائل التوعية البيئية إلى المحيطين بهم مشيراً إلى أن الاهتمام بالبيئة ليس رفاهية وإنما أسلوب حياة .

وتضمنت فعاليات اليوم الأول للأسبوع البيئي، افتتاح معرض منتجات الجامعة الذى شمل منتجات الإنتاج الحيوانى والدواجن بالإضافة إلى منتجات مركز الخدمات البيئية بالجامعة وجمعية تنمية الحرف التراثية والبيئية بمديرية الزراعة بقنا ومركز دندرة الثقافى ومعرض كلية الزراعة للزهور ونباتات الزينة ، كما تم إفتتاح السوق الخيرى للملابس الجاهزة وحملة التبرع بالدم وافتتاح معرض الفنون التشكيلية لكلية التربية النوعية ومعسكر التشجير.