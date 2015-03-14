أخبار عاجلة

8 الصبح - من داخل الإدارة العامة للمرور .. تعرف على الأحوال المرورية على معظم المحاور الرئيسية -
جامعة السويس: منى البرنس حصلت على «دورات رقص» بالخارج على نفقة الدولة -
بالصور.. وزير الإسكان يفتتح عددا من المشاريع الخدمية بسوهاج اليوم -
تعرف على حالة الطقس ودرجات الحرارة -
الإبراشي لمقيم دعوى إسقاط حكم مصرية الجزيرتين: «أنت سعودي أكثر منهم» -
أسامة كمال: «اللي متغطي بأمريكا عريان».. وابن عمك الفتوة مش هيحميك مرتين -
أستاذة جامعة السويس: منتقدو رقصي وارتدائي المايوه «متأثرين بالفكر الوهابي» -
فيديو| بسبب المصري.. «المسابقات» نخاطب الزمالك لتقديم مباراة المقاصة -
بالفيديو.. خالد قمر يكشف «ألاعيب» شوقي السعيد الغريبة ضد المنافسين -
8 الصبح - تعرف على الحالة الجوية اليوم ومعدلات درجات الحرارة .. ونصيحة اليوم عن فوائد البطاطس -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

غدا.. ميناء جدة يستقبل أكبر ناقلة للحاويات فى العالم

Google+ Print
غدا.. ميناء جدة يستقبل أكبر ناقلة للحاويات فى العالم غدا.. ميناء جدة يستقبل أكبر ناقلة للحاويات فى العالم
يستقبل ميناء جدة الإسلامى غدا أكبر ناقلة للحاويات فى العالم "CSCLGLOBE" التابعة لشركة خطوط شحن الحاويات الصينية المحدودة، وتعد الجيل الجديد من السفن العملاقة التى لا تستقبلها سوى أهم الموانئ المحورية العالمية، وتبلغ حمولتها 19 ألف حاوية قياسية.

وسيتم مناولة الناقلة العملاقة من الحاويات "تفريغا وشحنا" فى ميناء جدة عبر محطة بوابة البحر الأحمر للحاويات، مما يجسد الكفاءة التشغيلية باستقباله لمثل هذه الأنواع من السفن العملاقة.

وأشار الرئيس التنفيذى للشركة للخدمات الصناعية المحدودة "سيسكو" المالكة لمحطة بوابة البحر الأحمر المهندس محمد المدرس إلى أنه تم إنشاء مشروع محطة بوابة البحر الأحمر بميناء جدة الإسلامى على مساحة 500 ألف متر مربع من خلال التركيز على الهندسة القيمية وأحدث أنظمة مناولة الحاويات حسب مواصفات الموانئ العالمية، وتوظيف أحدث التقنيات المعلوماتية لضمان سرعة ودقة الإنجاز وكفاءة المناولة.

وأضاف أن أهداف هذا المشروع تتلخص فى زيادة الطاقة الاستيعابية لميناء جدة الإسلامى بما يعادل 45% لتصل إلى أكثر من 6 ملايين حاوية قياسية لينافس الموانئ العالمية إضافة إلى تمكينه من استقبال الجيل الجديد من السفن العملاقة التى تصل حمولتها إلى 19 ألف حاوية قياسية، والعمل على تدريب وتطوير الكوادر الوطنية على إدارة وتشغيل المحطة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
حدث في السعودية: اكتشاف «لمبة كهربائية» في بطن مريض موجودة منذ 10 سنوات

حدث في السعودية: اكتشاف «لمبة كهربائية» في بطن مريض موجودة منذ 10 سنوات

الوليد ابن طلال يبيع مشروعا للجيش المصرى في صفة سرية تامة والصحافة السعودية تكشف التفاصيل

الوليد ابن طلال يبيع مشروعا للجيش المصرى في صفة سرية تامة والصحافة السعودية تكشف التفاصيل

السعودية تقدم إغراءات للمقيمين المصريين مقابل الرحيل

السعودية تقدم إغراءات للمقيمين المصريين مقابل الرحيل

أول تعليق لـ«رئيس مجلس الوزراء» على حكم الأمور المستعجلة بسريان اتفاقية ترسيم الحدود التي وقعتها الحكومة مع السعودية

أول تعليق لـ«رئيس مجلس الوزراء» على حكم الأمور المستعجلة بسريان اتفاقية ترسيم الحدود التي وقعتها الحكومة مع السعودية