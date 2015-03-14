غدا.. ميناء جدة يستقبل أكبر ناقلة للحاويات فى العالم

يستقبل ميناء جدة الإسلامى غدا أكبر ناقلة للحاويات فى العالم "CSCLGLOBE" التابعة لشركة خطوط شحن الحاويات الصينية المحدودة، وتعد الجيل الجديد من السفن العملاقة التى لا تستقبلها سوى أهم الموانئ المحورية العالمية، وتبلغ حمولتها 19 ألف حاوية قياسية.

وسيتم مناولة الناقلة العملاقة من الحاويات "تفريغا وشحنا" فى ميناء جدة عبر محطة بوابة البحر الأحمر للحاويات، مما يجسد الكفاءة التشغيلية باستقباله لمثل هذه الأنواع من السفن العملاقة.

وأشار الرئيس التنفيذى للشركة السعودية للخدمات الصناعية المحدودة "سيسكو" المالكة لمحطة بوابة البحر الأحمر المهندس محمد المدرس إلى أنه تم إنشاء مشروع محطة بوابة البحر الأحمر بميناء جدة الإسلامى على مساحة 500 ألف متر مربع من خلال التركيز على الهندسة القيمية وأحدث أنظمة مناولة الحاويات حسب مواصفات الموانئ العالمية، وتوظيف أحدث التقنيات المعلوماتية لضمان سرعة ودقة الإنجاز وكفاءة المناولة.

وأضاف أن أهداف هذا المشروع تتلخص فى زيادة الطاقة الاستيعابية لميناء جدة الإسلامى بما يعادل 45% لتصل إلى أكثر من 6 ملايين حاوية قياسية لينافس الموانئ العالمية إضافة إلى تمكينه من استقبال الجيل الجديد من السفن العملاقة التى تصل حمولتها إلى 19 ألف حاوية قياسية، والعمل على تدريب وتطوير الكوادر الوطنية على إدارة وتشغيل المحطة.