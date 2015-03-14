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الآف الجزائريين يتظاهرون ضد استغلال الغاز الصخرى جنوب البلاد

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الآف الجزائريين يتظاهرون ضد استغلال الغاز الصخرى جنوب البلاد الآف الجزائريين يتظاهرون ضد استغلال الغاز الصخرى جنوب البلاد
خرج آلاف الجزائريين اليوم السبت بمدينة ورقلة المدينة الغنية بالنفط والتى تقع على مسافة 800 كيلومتر جنوب الجزائر فى مظاهرة سلمية ضد استغلال الغاز الصخرى بمنطقة عين صالح بولاية تمنراست اقصى جنوب البلاد.

وشارك فى المظاهرة عدد من قادة المعارضة المنضوين تحت لواء تنسيقية الانتقال الديمقراطى والحريات، بينهم محسن بلعباس رئيس التجمع من اجل الثقافة والديمقراطية العلمانى، ومحمد ذويبى رئيس حركة النهضة المحسوبة على التيار الاسلامى، وسفيان جيلالى رئيس حزب جيل جديد، والطاهر بن بعيبش رئيس حزب الفجر الجديد، ونور الدين بحبوح رئيس حزب التجمع الديمقراطى الاجتماعى.

ورفع المحتجون الذين تجمعوا بساحة بلدة ورقلة شعارات معارضة لاستغلال الغاز الصخرى ومطالبة النظام بالاستجابة لمطالب الشعب.

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