أحزاب يمنية تشكل تكتل "الانقاذ" لمجابهة انقلاب الحوثيين

أعلنت أحزاب يمنية ومكونات شبابية ونقابية اليوم فى صنعاء عن تشكيل تكتل جديد مناهض للحوثيين تحت اسم تكتل الانقاذ بهدف استعادة الدولة ورفض انقلاب جماعة الحوثى على العملية السياسية فى البلاد.

والأحزاب المشاركة فى هذا التكتل هى التجمع الوطنى للإصلاح الإخوان المسلمين والتنظيم الناصرى والرشاد السلفى والعدالة والبناء والسلم والتنمية والتضامن الوطنى واللجنة التحضيرية لحزب المؤتمر الشعبى العام فى الجنوب و12 تحالفا و11 حركة شبابية وثورية و16 منظمة ونقابة و5 من قوى الحراك الجنوبى ..كما يضم التكتل تحالفات قبلية واسعة وقوى ثورية ومنظمات مجتمع مدنى ومنظمات حقوقية وشخصيات وطنية وسياسية وإعلامية.

وقد تم اختيار عبد العزيز جبارى عضو مجلس النواب وأمين عام حزب العدالة والبناء رئيسا للتكتل والشيخ غسان أبو لحوم من رموز قبيلة بكيل احدى أكبر قبائل اليمن أمينا عاما وأيضا 59 عضوا للتكتل.

>وقال بيان صدر عقب اعلان التكتل أنه خطوة على طريق استعادة الدولة للحفاظ على كرامة اليمنيين وبناء مشروعهم الحضارى الإنسانى لان التحديات التى تواجه البلاد أوجبت توحيد الجهود والمواقف للتصدى للتداعيات المدمرة لحاضر الوطن ومستقبل أجياله المتمثلة فى استمرار حالة الاستقطاب الحاد ومحاولات التفرد والاستحواذ وإرهاب الشعب اليمنى وقمع حرياته وانتهاكات حقوق الإنسان والاعتداء على مؤسسات الدولة ورموزها وتهديد الأحزاب والمنظمات والحركات الشبابية وقياداتها والإعتداء على الصحفيين وتهديد مكتسبات الثورات اليمنية 26 سبتمبر و14 أكتوبر و11 فبراير

وأوضح أن اعلان تكتل الانقاذ تم من خلال تحرك شباب ومثقفين وسياسيين وشخصيات وطنية على مدى أكثر من ثلاثة أشهر للتعبير عن حاجة شعبية وسياسية ومجتمعية لاستكمال التغيير والتحول الديمقراطى وتنفيذا لمخرجات الحوار الوطنى وحماية الدولة والوطن من الإنهيار والتفكك..مؤكدا أن المبادرة الخليجية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطنى مرجعيات لكل اليمنيين للعبور السلمى نحو المستقبل.

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