"فتح" ترحب بالموقف الأوروبى من انضمام فلسطين لمحكمة الجنايات الدولى

رحبت حركة التحرير الوطنى الفلسطينى "فتح" بالموقف الإيجابى والبناء للبرلمان الأوروبى من طلب انضمام دولة فلسطين لمحكمة الجنايات الدولية.

واعتبر المتحدث باسم الحركة فى أوروبا جمال نزال فى تصريح صحفى اليوم تبنى البرلمان الأوروبى قرارا بشأن التقرير السنوى المقدم من الممثل السامى للسياسة الخارجية والأمن فى الاتحاد الأوروبى فيدريكا مورغانتينى بخصوص طلب انضمام دولة فلسطين لمحكمة الجنايات الدولية "بمثابة مرتكز مفصلى لدعم طلب فلسطين المنتظر قبوله قريبا فى لاهاي".

وقال نزال:"أمام المحاولات المؤسفة من بعض القوى غير المؤيدة للعدالة والسلام فى العالم، ومساعيها لتقويض المكانة القانونية والاعتبارية لمحكمة الجنايات الدولية، نعتبر تذكير القرار الأوروبى فى الفقرة (62) منه بأهمية الالتزام القوى بـ"مكافحة الإفلات من العقاب وتعزيز عالمية نظام روما المنشئ للمحكمة الجنائية الدولية" راسية داعمة نوعية لآمال شعبنا بالعدالة والقصاص من المعتدين على حقوقه المتنوعة فى دولتنا".

وأضاف:"إن تشديد القرار على دعم أوروبا لعمل المحكمة الجنائية الدولية فى دورها لإنهاء الإفلات من العقاب لمرتكبى أشد الجرائم خطورة، يشكل نقطة تقاطع قيمية وسياسية بالغة الأهمية مع ما تسعى حركة فتح لتحقيقه مع أحزاب أوروبية ويقع بالتالى محل ارتياح فى حركتنا ووطننا ناشدا للعدالة والاستقلال".

وأكد ثقة حركة فتح بقدرة هذه التوجهات فى حال وضعها موضع التنفيذ العملى على سد الباب فى وجه محاولات إشاعة مناحى الإفلات من المحاسبة والعقاب على جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية فى عالم قد يزداد خطورة من دون وقفات دولية مسئولة كهذه.

ونوه نزال إلى أن ما بعد المصادقة على عضوية فلسطين فى محكمة الجنايات الدولية، سيكون مختلفا عما قبله من زاوية تطبيق مبدأ المحاسبة والمساءلة على الجرائم فى الساحة الدولية.

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