محافظ المنوفية: المحافظة تشارك بـ7 مشاريع فى المؤتمر الاقتصادى

أكد الدكتور هشام عبد الباسط محافظ المنوفية، أن المحافظة تشارك فى المؤتمر الاقتصادى بـ7 مشروعات متاحة للاستثمار، لتمويلها والنهوض بها.

وأوضح محافظ المنوفية فى تصريحات صحفية أن تلك المشروعات تشمل إنشاء مركز ترفيهى وثقافى بحى غرب بشبين الكوم المحور العرضى 6 أكتوبر أشمون بالطريق الزراعى سنديون وتطوير قرية فينسيا السياحية وإنشاء فندق سياحى لتقديم خدمة متميزة للمترددين على المحافظة وفروع لمطاعم شهيرة وتطوير وإنشاء أبراج سكنية استثمارية بمراكز شبين الكوم وقويسنا وبركة السبع لوجود مساحات من الأراضى تصلح للاستثمار.

كما تشمل المشروعات إنشاء منطقة صناعية خامسة فى مدينة السادات على أن يكون الموقع كفر داوود قرية الأخماسة حوض الجبل بمركز السادات، على مساحة 45 فدانًا، وإنشاء منطقة ترفيهية وسياحية على مساحة 20 فدانًا على الطريق الصحراوى السريع القاهرة – الإسكندرية بالسادات لتكون على غرار برج المنوفية السياحى.

وأضاف الدكتور هشام عبد الباسط محافظ المنوفية، أن المشروعات تتضمن تطوير برج المنوفية السياحى على الطريق الزراعى السريع القاهرة الإسكندرية وإقامة فندق سياحى لتقديم خدمة متميزة للمترددين على المحافظة وإنشاء مول تجارى وفروع لسلاسل مطاعم شهيرة.

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