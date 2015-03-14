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إيقاف مدير مدرسة بالأقصر لحين انتهاء التحقيق معه لاندلاع حريق بمدرسته

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إيقاف مدير مدرسة بالأقصر لحين انتهاء التحقيق معه لاندلاع حريق بمدرسته إيقاف مدير مدرسة بالأقصر لحين انتهاء التحقيق معه لاندلاع حريق بمدرسته

صورة أرشيفية

قرر عبدالجواد عبدالعال وكيل وزارة التربية والتعليم بالأقصر، إيقاف مدير المدرسة الثانوية الميكانيكة عن العمل وإحالته للتحقيق بمعرفة الشئون القانونية، بسبب تكرار اندلاع حريق بنبات الحلفا الملاصق لسور المدرسة من الداخل للمرة الثالثة علي التوالي مكلفا مدرسا آخر للقيام بمهام المدير لحين انتهاء التحقيقات .

وكشف عبدالعال عن تحويل ذات المدير في واقعة مماثلة للنيابة الإدارية، مشيرًا إلي أن التحقيق معه مستمرًا حتي الآن .

وقال وكيل وزارة التربية والتعليم بالأقصر أن العناية الإلهية أنقذت المدرسة والمنطقة المحيطة من كارثة محققة حيث أن الحريق اشتعل علي بعد أمتار من محولات كهرباء منطقة العوامية .

وأكد عبدالعال أنه طالب قبل أسابيع وزارة الزراعة بتوفير السم القانل لنبات الحلفا الذي كلما قامت مديرية التعليم بإزالته ينبت مجددا، مشيرا إلي أنه جدد اليوم مناشدته للمهندس خالد عبدالراضي وكيل وزارة الزراعة في جواب رسمي لتوفير هذا السم حفاظًا علي سلامة التلاميذ.

كانت قوات الحماية المدنية بالأقصر قد تمكنت اليوم السبت من السيطرة علي حريق شب في نبات الحلفا المنتشر داخل سور المدرسة الثانوية الميكانيكة الملاصقة لمحولات الكهرباء بمنطقة العوامية .

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