إريتريا تؤيد تصنيف مصر جماعة الإخوان بـ “الإرهابية”

إلتقى الوزير سامح شكري ١٤ مارس بوزير خارجية إريتريا عثمان صالح وبحضور مستشار الرئيس افورقي، حيث تناول اللقاء تطورات العلاقات الثنائية وسبل مزيد من تعزيزها في مختلف المجالات خاصة المحالات السياسية والاقتصادية والتجارية.

وذكر المتحدث باسم وزارة الخارجية بدر عبد العاطي إن الوزير الإريتري أكد خلال اللقاء وقوف بلاده الكامل إلي جانب إرادة الشعب المصري كما تجسدت في ٣٠ يونيو ودعم مصر في حربها ضد الإرهاب، معربا في هذا السياق عن تأييد إريتريا لتصنيف الحكومة المصرية لجماعة الأخوان بوصفها جماعة إرهابية.

أضاف المتحدث ان الوزيرين تناولا خلال اللقاء الأوضاع في القارة الأفريقية بشكل عام وبصفة خاصة التطورات في منطقة القرن الأفريقي بما في ذلك الأوضاع في الصومال.