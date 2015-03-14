أخبار عاجلة

8 الصبح - من داخل الإدارة العامة للمرور .. تعرف على الأحوال المرورية على معظم المحاور الرئيسية -
جامعة السويس: منى البرنس حصلت على «دورات رقص» بالخارج على نفقة الدولة -
بالصور.. وزير الإسكان يفتتح عددا من المشاريع الخدمية بسوهاج اليوم -
تعرف على حالة الطقس ودرجات الحرارة -
الإبراشي لمقيم دعوى إسقاط حكم مصرية الجزيرتين: «أنت سعودي أكثر منهم» -
أسامة كمال: «اللي متغطي بأمريكا عريان».. وابن عمك الفتوة مش هيحميك مرتين -
أستاذة جامعة السويس: منتقدو رقصي وارتدائي المايوه «متأثرين بالفكر الوهابي» -
فيديو| بسبب المصري.. «المسابقات» نخاطب الزمالك لتقديم مباراة المقاصة -
بالفيديو.. خالد قمر يكشف «ألاعيب» شوقي السعيد الغريبة ضد المنافسين -
8 الصبح - تعرف على الحالة الجوية اليوم ومعدلات درجات الحرارة .. ونصيحة اليوم عن فوائد البطاطس -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

ميناء الزيتيات يستعد لاستقبال السفينة ماريمار جاز.. ووصول و700 معتمر لـ"سفاجا"

Google+ Print
ميناء الزيتيات يستعد لاستقبال السفينة ماريمار جاز.. ووصول و700 معتمر لـ"سفاجا" ميناء الزيتيات يستعد لاستقبال السفينة ماريمار جاز.. ووصول و700 معتمر لـ"سفاجا"
قال عبد الرحيم مصطفى المتحدث الإعلامى لهيئة موانئ البحر الأحمر، إن ميناء الزيتيات يستعد اليوم لاستقبال السفينة ماريمار جاز وعلى متنها 8500 طن بوتاجاز، قادمة من ميناء ينبع السعودى.

يستعد ميناء الأدبية اليوم لاستقبال السفينة أو إم بونتاتيس وعلى متنها 8 آلاف طن بضائع عامة قادمة من جدة، كما يغادر الميناء السفينة أرك فورواردر وعلى متنها 125 شاحنة متجهة إلى ضبا .

يستقبل ميناء السخنة اليوم السفينة أفريكان كينج فيشر وعلى متنها 4879 طن مواسير قادمة من الجوبير بالسعودية .

يستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال السفينة الحرية وعلى متنها 24 شاحنة و5 ركاب، والسفينة نما إكسبريس وعلى متنها 62 شاحنة و65 سيارة رسالة تصدير و10 ركاب، ويغادر الميناء العبارة أمانة وعلى متنها 700 معتمر متجهة إلى ينبع .

يشهد ميناء نويبع اليوم وصول السفينة بريدج وعلى متنها 54 شاحنة، والعبارة برنسيسة وعلى متنها 210 ركاب و 1 سيارة، كما يغادر الميناء السفينة سينا وعلى متنها 260 راكبا و 43 شاحنة .

يستعد ميناء الغردقة اليوم لاستقبال العبارة مسرة وعلى متنها 504 ركاب و31 سيارة، كما شهد الميناء بالأمس مغادرة العبارة مسرة وعلى متنها 748 راكبا و 21 سيارة.

يشهد ميناء شرم الشيخ اليوم مغادرة ووصول للسفينة نيوتاليس وعلى متنها 101 سائح إلى و من مرسى جيبلانى برأس محمد، لممارسة الرياضات المائية ورياضة الغوص، كما شهد الميناء بالأمس وصول السفينة ويرل ويند وعلى متنها 18 سائحا قادمة من أبو نحاس.

شهد ميناء نويبع بالأمس وصول السفينة بريدج وعلى متنها 53 شاحنة، والعبارة برنسيسة وعلى متنها 313 راكبا منهم 90 معتمرا و 2 باص عمرة و 2 سيارة والسفينة سينا وعلى متنها 54 راكبا و 45 شاحنة و45 سيارة، كما غادر الميناء السفينة بريدج وعلى متنها 51 شاحنة والعبارة برنسيسة وعلى متنها 620 راكبا و5 سيارات.

شهد ميناء سفاجا بالأمس استقبال العبارة أمانة وعلى متنها 120 راكبا و38 شاحنة، كما غادر الميناء السفينة الحرية وعلى متنها 47 شاحنة و1 راكب، والسفينة نما إكسبريس وعلى متنها 60 شاحنة و10 ركاب، والسفينة طابا وعلى متنها 33 شاحنة و 10 ركاب.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365