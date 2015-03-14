ميناء الزيتيات يستعد لاستقبال السفينة ماريمار جاز.. ووصول و700 معتمر لـ"سفاجا"

قال عبد الرحيم مصطفى المتحدث الإعلامى لهيئة موانئ البحر الأحمر، إن ميناء الزيتيات يستعد اليوم لاستقبال السفينة ماريمار جاز وعلى متنها 8500 طن بوتاجاز، قادمة من ميناء ينبع السعودى.

يستعد ميناء الأدبية اليوم لاستقبال السفينة أو إم بونتاتيس وعلى متنها 8 آلاف طن بضائع عامة قادمة من جدة، كما يغادر الميناء السفينة أرك فورواردر وعلى متنها 125 شاحنة متجهة إلى ضبا .

يستقبل ميناء السخنة اليوم السفينة أفريكان كينج فيشر وعلى متنها 4879 طن مواسير قادمة من الجوبير بالسعودية .

يستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال السفينة الحرية وعلى متنها 24 شاحنة و5 ركاب، والسفينة نما إكسبريس وعلى متنها 62 شاحنة و65 سيارة رسالة تصدير و10 ركاب، ويغادر الميناء العبارة أمانة وعلى متنها 700 معتمر متجهة إلى ينبع .

يشهد ميناء نويبع اليوم وصول السفينة بريدج وعلى متنها 54 شاحنة، والعبارة برنسيسة وعلى متنها 210 ركاب و 1 سيارة، كما يغادر الميناء السفينة سينا وعلى متنها 260 راكبا و 43 شاحنة .

يستعد ميناء الغردقة اليوم لاستقبال العبارة مسرة وعلى متنها 504 ركاب و31 سيارة، كما شهد الميناء بالأمس مغادرة العبارة مسرة وعلى متنها 748 راكبا و 21 سيارة.

يشهد ميناء شرم الشيخ اليوم مغادرة ووصول للسفينة نيوتاليس وعلى متنها 101 سائح إلى و من مرسى جيبلانى برأس محمد، لممارسة الرياضات المائية ورياضة الغوص، كما شهد الميناء بالأمس وصول السفينة ويرل ويند وعلى متنها 18 سائحا قادمة من أبو نحاس.

شهد ميناء نويبع بالأمس وصول السفينة بريدج وعلى متنها 53 شاحنة، والعبارة برنسيسة وعلى متنها 313 راكبا منهم 90 معتمرا و 2 باص عمرة و 2 سيارة والسفينة سينا وعلى متنها 54 راكبا و 45 شاحنة و45 سيارة، كما غادر الميناء السفينة بريدج وعلى متنها 51 شاحنة والعبارة برنسيسة وعلى متنها 620 راكبا و5 سيارات.

شهد ميناء سفاجا بالأمس استقبال العبارة أمانة وعلى متنها 120 راكبا و38 شاحنة، كما غادر الميناء السفينة الحرية وعلى متنها 47 شاحنة و1 راكب، والسفينة نما إكسبريس وعلى متنها 60 شاحنة و10 ركاب، والسفينة طابا وعلى متنها 33 شاحنة و 10 ركاب.