نقل مدير صحة منوف ووقف مدير صحة شبرا بلولة والتحقيق مع رئيس قرية بالمنوفية

قام الدكتور هشام عبد الباسط محافظ المنوفية بجولة ليليلة مفاجئة مساء أمس الجمعة، تفقد خلالها شارع عاطف السادات وشارع الجلاء البحرى، وأمر بغلق كافتيريا لمخافتها بوضع إشغالات بطول الرصيف.

كما تفقد المحافظ شارع دبى المتفرع من صبرى أبو علم، وقام بالتنبيه على رئيس الحى برفع القمامة وتسوية الشارع بسبب وجود بعض مظاهر القمامة المسيئة للطريق وحركة المارة.

وقام محافظ المنوفية بمجازاة مسئول تحسين البيئة بالحى بخصم ثلاثة أيام من راتبه، بسبب وجود بعض تجمعات القمامة فى شارع صبرى أبو علم أمام "هايبر" وأمام مبنى الضرائب، وقرر إحالة رئيس قرية الماى للتحقيق، حيث لاحظ سوء حالة الإنارة وعدم رفع نواتج تطهير الترع ووجود تراكمات لبعض القمامة، وذلك خلال تفقده طريق الماى - منوف.

وأشار محافظ المنوفية إلى أن هذه السياسة ستظل متبعة حتى يلتزم كل مسئول بعمله، وحتى نصل للمستوى المطلوب فى خدمة المواطنين .

وقرر محافظ المنوفية الدكتور هشام عبد الباسط، إيقاف مدير الوحدة الصحية بشبرا بلولة شهرين عن العمل وفتح تحقيق بالواقعة، جاء ذلك خلال تفقد المحافظ للوحدة الصحية بشبرا بلولة مساء أمس الجمعة، حيث لاحظ أن الوحدة مغلقة وقد سبق المرور عليها ومجازاة المسئول لنفس السبب.

كما قام عبد الباسط بنقل مدير الإدارة الصحية بمنوف وتكليف وكيلة الوزارة بتسمية مدير جديد خلال 24 ساعة، جاء ذلك إثر تفقد محافظ المنوفية مقر الوحدة الصحية بالحامول ليلا وملاحظته للوحدة مغلقة .

كما قام بمجازاة رئيس قرية الحامول بخصم ثلاثة أيام من راتبه بسبب سوء حالة الإنارة، ووجود بعض الإشغالات وذلك خلال تفقد طريق الحامول – سرس الليان.

كما لاحظ عبد الباسط سوء حالة مدخل مدينة سرس الليان، فقام بالتنبيه على رئيس المدينة برفع كفاءتها، وقام بالتوجيه بتحرير محضر إشغال لسوبر ماركت المدينة المنورة بشارع مجلس مدينة سرس الليان.

وفاجأ محافظ المنوفية العاملين بمستشفى سرس ولاحظ عدم تواجد فنى الأشعة والتحاليل وعدم وجود كراسى بأماكن الانتظار بالمستشفى، فقرر مجازاة المسئولين بخصم ثلاثة أيام من راتبهم وأوصى بتوفير كراسى انتظار للمواطنين. كما استمع لشكوى الطفل زياد ياسر عبده من عدم إعطائه مصلا ضد عضة الكلب، فقرر متابعة حالته واطمأن حتى تم إعطاؤه المصل المطلوب،

>وقد قام بصرف مكافأة مالية لكل من مسئول تحسين البيئة ومسئول الإنارة بالوحدة تقديرا لجهدهم فى ارتفاع مستوى النظافة وجودة الإنارة وقلة مظاهر القمامة بشوار ع المدينة.

وانتقل محافظ المنوفية إلى قرية جروان بمركز الباجور، حيث قام بمجازاة رئيس الوحدة القروية بجروان بخصم ثلاثة أيام بسبب سوء الحالة العامة للإنارة ووجود تجمعات للقمامة بمدخل القرية .

كما قام بتفقد مدخل مدينة الباجور ولاحظ سوء حالة الإنارة، فقرر مجازاة مسئول الإنارة بالوحدة المحلية بالباجور بخصم ثلاثة أيام من راتبه.

وأكد محافظ المنوفية أن جهوده لن تتوقف حتى يشعر كل مسئول بمسئوليته عن المواطنين وتحسين خدماتهم، مشيرا إلى أن معيار الكفاءة فى المرحلة القادمة سيتم تحديده بناء على تأدية كل مسئول لمهام عمله على الوجة المطلوب الذى يرضى الله والمواطن .