القوات المسلحة تنظم قافلة طبية بالوادى الجديد

بدأت القافلة الطبية التابعة للقوات المسلحة أعمالها اليوم السبت، فى محافظة الوادى الجديد، لإجراء الكشف الطبى المجانى على المرضى من أبناء المحافظة وتقديم الأدوية اللازمة.

وأكد اللواء محمود عشماوى محافظ الوادى الجديد، أن القافلة تأتى فى إطار توفير الرعاية الصحية المتكاملة للمواطنين وسد العجز فى بعض التخصصات الطبية، حيث تضم القافلة 19 طبيبا وفنى تمريض وصيدلى منهم 10 أطباء فى تخصصات الجراحة والباطنة والنساء والرمد والعظام والأنف والأذن والجلدية.

وتبدأ القافلة عملها بمستشفى "الداخلة" المركزى لمدة 3 أيام وتستكمل أعمالها بمركز الخارجة لمدة يومين.