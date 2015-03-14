أخبار عاجلة

8 الصبح - من داخل الإدارة العامة للمرور .. تعرف على الأحوال المرورية على معظم المحاور الرئيسية -
جامعة السويس: منى البرنس حصلت على «دورات رقص» بالخارج على نفقة الدولة -
بالصور.. وزير الإسكان يفتتح عددا من المشاريع الخدمية بسوهاج اليوم -
تعرف على حالة الطقس ودرجات الحرارة -
الإبراشي لمقيم دعوى إسقاط حكم مصرية الجزيرتين: «أنت سعودي أكثر منهم» -
أسامة كمال: «اللي متغطي بأمريكا عريان».. وابن عمك الفتوة مش هيحميك مرتين -
أستاذة جامعة السويس: منتقدو رقصي وارتدائي المايوه «متأثرين بالفكر الوهابي» -
فيديو| بسبب المصري.. «المسابقات» نخاطب الزمالك لتقديم مباراة المقاصة -
بالفيديو.. خالد قمر يكشف «ألاعيب» شوقي السعيد الغريبة ضد المنافسين -
8 الصبح - تعرف على الحالة الجوية اليوم ومعدلات درجات الحرارة .. ونصيحة اليوم عن فوائد البطاطس -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. المال والاعمال
  4. أونا

الزيادى : المؤتمر الاقتصادي تفوق على “دافوس” في التنظيم والاستثمارات المتفق على تنفيذها

Google+ Print
الزيادى : المؤتمر الاقتصادي تفوق على “دافوس” في التنظيم والاستثمارات المتفق على تنفيذها الزيادى : المؤتمر الاقتصادي تفوق على “دافوس” في التنظيم والاستثمارات المتفق على تنفيذها

تامر الزيادي

قال تامر الزيادى خبير السياسات الاقتصادية والقيادى السابق بحزب المؤتمر، أإن مؤتمر دعم المعنقد فى شرم الشيخ تفوق على منتدى دافوس الاقتصادى من حيث التنظيم والدول المشاركة والإستثمارات التى تم الاتفاق عليها بين مصر من جانب والدول والشركات المشاركة فى المؤتمر .

وقال الزيادى بيان له اليوم ، كنا نبحث عن مشروع قومى يتوحد حوله المصريون وها هو الرئيس عبد الفتاح السيسى جعلنا نرى حلم تنمية مصر يتحول لمشروع قومى وعربى يشارك فيه كل دول العالم وفى القلب من ذلك الأشقاء فى الغمارات والسعودية والكويت وبدعم سياسى وشعبى منقطع النظير يعيد الثقة للمواطن المصرى والدور الاقليمى للدولة المصرية فى المنطقة.

وأضاف، على الإعلام والاحزاب أن يكونوا على نفس مستوى الإيجابية والمشاركة وحث المواطنين على العمل من اجل رفعة هذا الوطن فى هذه اللحظات التاريخية التى ستعيد تشكيل المنطقة العربية والشرق الأوسط.

 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

مواضيع متعلقة
الإبراشي لمقيم دعوى إسقاط حكم مصرية الجزيرتين: «أنت سعودي أكثر منهم»

الإبراشي لمقيم دعوى إسقاط حكم مصرية الجزيرتين: «أنت سعودي أكثر منهم»

فيديو| بسبب المصري.. «المسابقات» نخاطب الزمالك لتقديم مباراة المقاصة

فيديو| بسبب المصري.. «المسابقات» نخاطب الزمالك لتقديم مباراة المقاصة

«المصريين الأحرار» يكرم الأطباء والصيادلة المشاركين في القوافل الطبية

«المصريين الأحرار» يكرم الأطباء والصيادلة المشاركين في القوافل الطبية

بالفيديو.. الأهلي يوضح موقفه من لائحة كأس مصر: حاجة غريبة جدًا

بالفيديو.. الأهلي يوضح موقفه من لائحة كأس مصر: حاجة غريبة جدًا