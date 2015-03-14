الزيادى : المؤتمر الاقتصادي تفوق على “دافوس” في التنظيم والاستثمارات المتفق على تنفيذها

قال تامر الزيادى خبير السياسات الاقتصادية والقيادى السابق بحزب المؤتمر، أإن مؤتمر دعم اقتصاد مصر المعنقد فى شرم الشيخ تفوق على منتدى دافوس الاقتصادى من حيث التنظيم والدول المشاركة والإستثمارات التى تم الاتفاق عليها بين مصر من جانب والدول والشركات المشاركة فى المؤتمر .

وقال الزيادى بيان له اليوم ، كنا نبحث عن مشروع قومى يتوحد حوله المصريون وها هو الرئيس عبد الفتاح السيسى جعلنا نرى حلم تنمية مصر يتحول لمشروع قومى وعربى يشارك فيه كل دول العالم وفى القلب من ذلك الأشقاء فى الغمارات والسعودية والكويت وبدعم سياسى وشعبى منقطع النظير يعيد الثقة للمواطن المصرى والدور الاقليمى للدولة المصرية فى المنطقة.

وأضاف، على الإعلام والاحزاب أن يكونوا على نفس مستوى الإيجابية والمشاركة وحث المواطنين على العمل من اجل رفعة هذا الوطن فى هذه اللحظات التاريخية التى ستعيد تشكيل المنطقة العربية والشرق الأوسط.