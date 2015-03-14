قاضي “أنصار الشريعة” : حضور الجلسات متاح للجميع دون تمييز

طالب أعضاء هيئة الدفاع عن متهمى كتائب “أنصار الشريعة” هيئة محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى، بالسماح بحضور أهالى المتهمين وقائع جلسات القضية لاحقًا.

وأوضح الدفاع أن الأمن منع دخول الأهالى بجلسة اليوم، وهو ما عقب عليه المستشار محمد شيرين فهمى، قائلًا: الحضور متاح للأهالى جميعًا دون تمييز، وعلى الدفاع تقديم ما يثبت ان الأمن لم يلتزم قرار المحكمة بشأن إتاحة دخول الأهالى.

وفى سياق متصل قدم الدفاع طلبًا بالحصول على أجل مناسب للإطلاع على أوراق الدعوى، لتقوم المحكمة برفع الجلسة للمداولة واتخاذ القرار.

وتعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى، وعضوية المستشارين عماد عطية وأبو النصر عثمان، وسكرتارية حمدى الشناوى.

وكان النائب العام المستشار هشام بركات أمر، في مطلع أغسطس العام الماضى، بإحالة 17 متهماً محبوساً، و6 هاربين لمحكمة الجنايات، بعدما كشفت تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا التى أشرف عليها المستشار تامر فرجانى المحامى العام الأول للنيابة، أن السيد السيد عطا محمد مرسى، 35 سنة، ارتكب جرائم إنشاء وإدارة جماعة كتائب أنصار الشريعة، وتأسيسها على أفكار متطرفة قوامها تكفير سلطات الدولة، ومواجهتها لتغيير نظام الحكم بالقوة والاعتداء على أفراد ومنشآت القوات المسلحة والشرطة واستباحة دماء المسيحيين ودور عباداتهم واستحلال أموالهم وممتلكاتهم واستهداف المنشآت العامة وإحداث الفوضى بالمجتمع.