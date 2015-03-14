الإفراط فى استخدام الكومبيوتر اللوحى يسبب آلاما فى الرقبة

فى الوقت الذى تضاعفت فيه معدلات استخدام الكومبيوتر اللوحى، ففى العام الماضى على سبيل المثال، شهدت الولايات المتحدة تزايدا بنسبة 42% بين الأمريكيين دون الثامنة عشرة فى استخدام الكومبيوتر اللوحى بشكل منتظم خاصة فى الفئة العمرية ما بين 35- 49 عاما، وهو ما يجعله عرضه للمعاناة من عدد من المشكلات الصحية منها آلام الرقبة.

وقد يبدو هذا الرقم مخيفا، إلا أنه من غير المرجح أن ينخفض فى الوقت الذى تتصاعد فيه حدة المشكلات الصحية الناجمة عنه.

وأوضح الباحثون أن استخدام الكومبيوتر اللوحى يتطلب ثنى الرقبة لفترات طويلة وهو ما يترك آثارا سلبية على فقرات العنق بين المستخدمين، وتراجع مرونة هذه الفقرات.

وقد أبرزت الأبحاث السابقة وجود صلة بين وضع الرأس وإثناء العنق وآلامها، وزيادة الحمل على عضلات الرقبة الباسطة وتعرضها للتعب عن استخدام الكومبيوتر اللوحى لساعات طويلة متواصلة.

وكانت الدراسة قد أجريت على 33 طالبا وموظفا يستخدمون بصورة منتظمة الكومبيوتر اللوحى، حيث تم اختبار وتحليل أنشطتهم على هذه الأجهزة لمدة مابين 2 – 5 دقائق، ليتم استخدام الأشعة ونموذج للنشاط الحيوى لتقييم المجهود على منطقة الرقبة.

وخلصت الدراسة إلى أنه كلما زادت ساعات استخدام الكومبيوتر اللوحى كلما زادت الضغوط والتوتر على فقرات الرقبة مما يؤثر سلبا على أدائها والتسبب فى آلام مزمنة فى حال إهمالها.