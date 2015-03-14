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التدخين أحد عوامل الإصابة بسرطان الفم

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التدخين أحد عوامل الإصابة بسرطان الفم التدخين أحد عوامل الإصابة بسرطان الفم
التدخين أحد العوامل المسببة لإصابة الأشخاص بأمراض عديدة وخطيرة، خاصة أمراض الفم.

علاقة التدخين بالإصابة بأمراض الفم واللثة
>قال الدكتور هشام شلقامى، أخصائى أمراض الأسنان واللثة، إن التدخين له آثار ضارة بالغة الخطورة على الصحة بوجه عام، والفم بوجه خاص.
>أضرار التدخين على صحة الفم
>وأشار الدكتور شلقامى إلى أن التدخين أحد العوامل المسببة لإصابة الأشخاص بأمراض اللثة والفم والأسنان وأهمها:
>1) رائحة الفم الكريهة
>2)تغير لون الأسنان
>3) زيادة التراكمات الجيرية على سطح ميناء الأسنان
>4)الإصابة بالالتهابات اللثة
>5)تآكل العظام المحيطة بالأسنان
>6) زيادة فرص الإصابة بتسوس الأسنان
>7)تأخر التئام الجروح عقب خلع الأسنان أو بعد العمليات الجراحية بالفم
>8)زيادة فرص الإصابة بسرطان اللسان نتيجة تعرضه المباشر للبخار الناتج عن السيجارة
>9) يساهم فى ظهور بقع بيضاء داخل الفم والتى تتحول إلى أورام سرطانية فيما بعد

لذلك ينصح الدكتور شلقامى، الأشخاص المدخنين بضرورة الإقلاع عن تلك العادة السيئة، والتى تساهم فى إصابة الأشخاص بأضرار صحية جسيمة.


>دراسة: برامج الإقلاع عن التدخين قبل الجراحات تفيد فى التخلص منه نهائيا

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